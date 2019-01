Por qué stalkeo a mi ex

La razón por la que sigues revisando las redes sociales de tu ex pareja tal vez significa que aun no has podido superarlo aunque tu digas todo lo contrario.

Todas las mujeres han pasado por esto, muchas veces stalkean a algun ex con la finalidad de saber qué es lo que ocurre en su vida y aunque tus amigas digan que te sigues muriendo de amor por tu ex novio y todo ese rollo, siempre te justificas diciendo que solo lo haces porque estás aburrida, pero en realidad eso pude signficar otra cosa.

Si eres de las chcias que empieza a buscar a su ex pareja en redes sociales constantemente, es posible que no hayas podido superar tu relación pasada y aunque tu digas lo contrario, tus acciones dicen mucho más.

¿Quieres saber cuál es la razón por la que sigues stalkeando a tu ex pareja? Primero debes responderte las siguientes preguntas para saber por qué lo haces y ser sincera contigo misma ya que ocultar los sentimientos jamás te dejará avanazar y superar un amor del pasado.

¿Por qué lo haces?

Es importante que la respondas con total sinceridad ya que te ayudará a saber si realmente si has logrado superar esa ruptura, no tengas miedo ni verguenza, a veces toma su tiempo olvidarte por completo de alguien que quisiste mucho. Y aunque stalkear no tiene nada de malo, también podrás descubrir si has aprendido de las lecciones de amor.

1. Por curiosidad: Es posible que lo hayas hecho por curiosidad, saber si ya sale con otra chica, cómo es ella o tal vez saber que es lo que hace ahora, a aque se dedica, si cambio de trabajo, y diferentes cosas que quisieras saber.

2. Por competencia: Muchas veces las persona stalkean a su ex pareja por competencia, pues le sgusta saber cómo van en el trabajo, para no quedarse atrás y de cierta forma es un empujón para seguir superandose.

3.Obsesión: Una cosa es entrar una vez a revisar su perfil y ver como está, otra cosa muy diferente es revisar cada movimiento que hace para saber donde está, cómo encontrarlo, etc. Esta actitud solo indica que no has podido superar a tu ex novio y más que eso, vives obsesionada con él. Es importante que lo reconozcas ya que esto no te dejará avanzar con tu vida y mucho menos enamorarte una vez más.

Fuente: whatthegirl.com