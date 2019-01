Presentan al médico acusado de violación en Mairana; galeno cambió su fisonomía para huir a Brasil

El doctor Robert M. acusado de violación en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, fue capturado en Brasil el fin de semana y el domingo fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola. Su hermano y abogado Bello M. aseguró que las pericias presentadas por la Fiscalía no prueban que haya existido violación a la adolescente que lo acusa, sin embargo este lunes fue presentado a la prensa. Hay tres pruebas periciales y científicas que demuestran de que es inocente, asegura la defensa del galeno.

Robert M., acusado de violación en Mairana, es presentado en Santa Cruz. Foto: Abya Yala Foto: Abya Yala

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz

Pese a cambiar su fisonomía, el doctor Robert M. acusado de violación en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, fue capturado en Brasil el fin de semana y el domingo fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola. Su hermano y abogado Bello M. aseguró que las pericias presentadas por la Fiscalía no prueban que haya existido violación a la adolescente que lo acusa, sin embargo este lunes fue presentado a la prensa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una acto público informó que el galeno escapó del país junto a su esposa y sus hijos y para evitar ser reconocido por las autoridades, se quitó la barba que llevó durante más de 10 años.

“La fuga de esta persona fue favorecida por diligencias de la Fiscalía del lugar, que se hicieron con excesiva demora, lo que merece una investigación de parte del Ministerio Público, para ver si realmente hubo un grado de complicidad y favorecimiento”, manifestó.

Destacó la labor de la Policía para dar con esta persona, gracias a la buena coordinación con la Policía Federal del Brasil.

J usticia identifica posible red de personas y encubrimiento sobre casos de violación en Mairana

Por su parte, el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gonzalo Medina, informó que gracias a un trabajo de geolocalización se pudo determinar con exactitud el recorrido que realizó el galeno desde el momento en que abandonó Mairana.

Se dirigió primero hacia Montero, para de allí pasar a Trinidad y luego a Guayaramerín, desde donde cruzó la frontera hasta llegar a Guajaramerín, en el estado de Rondonia, en Brasil, donde se hospedó dos días en un hotel para luego ser contratado como casero de una hacienda.

“Después de tres días de vigilancia en la hacienda se identificó al sujeto, toda vez que con la finalidad de eludir responsabilidad emergentes de su conducta dolosa y mantener en la clandestinidad había cambiado de apariencia, es decir, se había rasurado toda la barba toda vez que era conocido en los últimos 10 años en Mairana con barba bastante crecida”, sostuvo Medina.

La Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) junto con la Policía Federal del Brasil se apersonaron a la hacienda donde se encontraba el sujeto y se le comunicó las razones por las que era buscado. Como su ingreso al país vecino fue ilegal, las autoridades procedieron a la expulsión inmediata.

A su arribo al país, el sindicado se abstuvo de declarar, pero posteriormente reconoció que tuvo acceso carnal con la muchacha ya que ella se fue a practicar un legrado. El domingo por la noche se llevó adelante su audiencia cautelar donde se determinó enviarlo al penal de Palmasola.

La defensa dice que no hubo violación

El hermano y abogado del galeno, Bello M., en una entrevista en la red Unitel, dijo que no existen pruebas de que haya existido violación.

“El examen médico forense no determina una violación, más bien manifiesta que no existe ningún tipo de violencia, y que no establece ni se ha demostrado que (la menor) consumió alguna sustancia y en la entrevista psicológica ella no recuerda si hubo penetración”.

Asimismo, dijo que las pericias realizadas al video filmado por la víctima, no demuestra que haya existido penetración.

Respecto a las denuncias en su contra, el abogado dijo que la mujer que lo acusa de vejar a su hija, tiene como objetivo desprestigiarlo y que fue ella quien lo acosaba.

Estos hechos salieron a la luz luego de que una adolescente de 15 años denunció que fue vejada por el farmacéutico Rubén Darío Ch., y el galeno Robert M. G.,en el ínterin de un tratamiento abortivo. La joven había registrado el presunto ilícito en un video que luego se divulgó en las redes sociales. (21/01/2019)



Violación en Mairana: presentan al médico Robert Mendoza





El acusado guarda detención preventiva en el penal de Palmasola sindicado por el delito de violación agravada



EL DEBER / SANTA CRUZ

El médico Robert Mendoza Guzmán fue presentado este lunes acusado de haber violado a una adolescente de 15 años en Mairana en un hecho que fue grabado por la joven con su celular. El fue enviado preventivamente al penal de Palmasola.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló que el hombre fue detenido el sábado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en una hacienda de la población de Guajara-Mirim, parte del estado de Rondonia, en Brasil. Durante el operativo se tuvo también la participación de agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

En territorio brasileño fue contratado como casero en una hacienda, y fue en este lugar en el que fue aprehendido por los agentes de la Felcc, que actuaron en coordinación con los policías brasileños.

Se indicó también que por este caso, hay una orden de aprehensión en contra de Rubén G., que trabajaba como farmacéutico y que es primo del médico. La denuncia indica que ambos cometieron abuso en contra de la menor.

Abogado del médico dice que este se fue a Brasil para ‘salvar su vida’

La defensa del médico Robert Mendoza manifiesta que existen pruebas que establecen la inocencia de su cliente. Menciona que si su defendido salió del país (estaba en Brasil), no fue por que estaba escapando, sino por trabajo y además para precautelar su vida pues en su contra, hay una campaña de desprestigio y hostigamiento que ponían en riesgo su integridad física.

“Por esta situación fue que decidió irse (…) hay que recalcar que hay tres pruebas periciales y científicas que demuestran de que es inocente”, dijo José Rivero, abogado de Mendoza a la red Unitel.

El jurista defiende su hipótesis apoyado en las pruebas periciales que según dice, indican de que “no hay desgarro en la menor ni signos de violencia sexual”, dos aspectos que han sido anotados en el cuaderno investigativo. A esto se suma el informe de la entrevista sicológica que establece de que la menor no pudo asegurar de que hubo una violación.

