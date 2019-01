Primarias: Vicepresidente dice que candidatos de oposición llaman a no votar porque no tienen militancia

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que candidatos de oposición que no participen en elecciones primarias de éste domingo no tienen militancia ni capacidad de movilización.

Comunidad Ciudadana, Bolivia dice No, el MNR, UCS, PDC, Pan-Bol y FPV, llamaron a la abstención y dijeron que solo enviarán a grupos pequeños de “delegados” a las urnas para garantizar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorice las duplas.

En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Tercer Sistema movilizarán a sus bases para participar en esa actividad que profundizará la democracia en el país.

“Cómo dicen vamos a abstenernos, si ya la gente se había abstenido porque no tienen militancia partidaria; un partido no se construye tomando un café o un capuchino, no es una manera seria de construir partidos y esos siete candidatos y partidos son “like partidos”, partidos de patronazgo o son taxi partidos”, dijo.

García Linera, además, señaló que los candidatos de esos partidos políticos no participarán en las primarias porque no tienen la capacidad de movilización y sus últimas actividades políticas, entre ellas movilizaciones y otras acciones colectivas, han sido “decepcionantes” y un “fracaso”.

Fuente: Cadena A