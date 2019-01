Se da orden de proceder y este mes arranca construcción de la planta siderúrgica de El Mutún

El ministro de Minería, César Navarro, informó que a más tardar la tercera semana de este mes empezarán las obras para la construcción de la planta e industrialización del hierro

El proyecto del mutún. Foto: La Razón – archivo





El Directorio de la Empresa Siderúrgica de El Mutún (ESM) aprobó la orden de proceder y empezar la construcción de la Planta Siderúrgica de El Mutún. El ministro de Minería, César Navarro, perfiló que las obras comenzarán a fines de este mes.

El Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) desembolsó a fines de 2018 alrededor de $us 56 millones para que la empresa Sinosteel Equipment y Engineering Co. comience los trabajos. En tanto que la ESM cumplió con la contraparte de $us 9,9 millones.

“Nosotros consideramos que en las dos o tres primeras semanas del mes de enero vamos a proceder con la inauguración de obras, lo que nos va a permitir arrancar con mucha fuerza este importante proyecto”, afirmó.

El 2 de enero, el presidente de la ESM, Jesús Lara, había anticipado que este mes arrancaría el inicio de obras de la planta ubicado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, a 30 kilómetros al sur de Puerto Suárez, población fronteriza con Brasil.

Se prevé que el acto cuente con la presencia del presidente Evo Morales.

La empresa a cargo del proyecto es la china Sinosteel Equipment y Engineering Co, que debe construir, equipar y poner en marcha el proyecto siderúrgico de El Mutún, además de prestar la supervisión necesaria después de la entrega. El plazo para la construcción es de aproximadamente 32 meses.

Se calcula que la planta producirá 250.000 toneladas anuales de hierro esponja (componente principal usado en el proceso de producción del acero), de las que 86.000 toneladas serán destinados a la exportación.



La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz