Secretos de Jake Gyllenhaal, el actor de los papeles intensos que busca pasar inadvertido fuera de cámara

Cuando se le preguntó sobre las escenas íntimas con Ledger, Gyllenhaal las comparó con “hacer una escena de sexo con una mujer por la que no me sienta particularmente atraído“. Tras la película surgieron rumores sobre un posible romance entre ambos actores. La estrella dejó en claro que no fue así, pero que -a la vez- qué importa. “Sexualmente, nunca me he interesado en un hombre, pero no creo que vaya a tener miedo si tal cosa ocurriese”.