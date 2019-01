Sergio Javier Goycochea: “Gracias a Dios existen los tiros penales”

El ‘tapapenales’ de Italia 90 estuvo en Santa Cruz. Tras el retiro fue conductor de televisión, siguió con el modelaje y hasta fue actor en series de Tv e incluso telenovelas. Lo trajo Tigo Sports para realzar su evento.

Sergio Goycochea estuvo otra vez en Bolivia. El ex arquero argentino vino a invitación de la empresa que organizó la entrega de Tigo Sports, un evento que sirvió para que el portero de la selección argentina, subcampeona del Mundial Italia 90, forme parte de una premiación a deportistas que, al igual que él, lucharon bastante para triunfar.

Este exguardameta, que hace 28 años viajó a una copa del mundo como futbolista y volvió a su país como héroe nacional, hoy se dedica al periodismo deportivo. En su etapa de ‘cuidapalos’, paralelamente al fútbol, trabajó como modelo. Tras el retiro fue conductor de televisión, siguió con el modelaje y hasta fue actor en series de Tv e incluso telenovelas. Estamos ante un gran personaje del deporte que sigue vigente y que cautiva por su sencillez. DIEZ habló con él. Fue en una sala del hotel Los Tajibos.

Tigo Sports hizo posible que volvás al país, ¿qué sensación te generó participar de este gran evento deportivo?

Sí, tengo una buena relación con Bolivia. Por eso estamos contentos de formar parte de la entrega de los premios Tigo Sports. Sin duda es un estímulo para los futbolistas y otros deportistas.

Gracias a tu gran carrera tenés muchos amigos, trabajás en la tele, sos actor y viajás a otros países como el nuestro.

Seguro. El fútbol es un deporte muy masivo, de mucha visibilidad y tiene estas cosas. Hoy, gracias a la tecnología, pese a que en mi época de futbolista profesional no lo era tanto, ahora el deportista se expone más públicamente. Ahora puede aparecer un padre con su niño y decirle ‘mirá, este señor es tuvo en un mundial’ y mostrarle videos y fotos de lo que fue uno en su carrera deportiva. Esto nos ayuda a que la gente sepa lo que hicimos, aunque ahora se suma lo que vengo haciendo en los me – dios y por eso la gente te recuerda mucho más.

Has usado una palabra vital: tecnología. ¿Qué opinión tenés sobre su uso en el fútbol?

Yo creo que es buena porque te permite estar bien informado y mejorar como atleta. Hoy existe una gran cantidad de información que te permite realizar determinados estudios, como por ejemplo perfeccionar movimientos y apuntar a una mejor recuperación del jugador. En la década de los 70 te rompías los ligamentos cruzados y prácticamente se te acababa la carrera. Hoy, gracias a la tecnología, se ha extendido la carrera del atleta profesional.

¿Y la aplicación del VAR?

Me parece buena. Lo que pasa es que en Latinoamérica hay una cultura deportiva que ve al fútbol de una manera muy diferente a la que se puede ver en otros deportes. Cuando hay un partido importante en el tenis es raro escuchar opinar a la gente y lo mismo para el automovilismo o cualquier otra actividad que no sea el fútbol. En el fútbol todo mundo opina y se pueden quedar horas discutiendo. Con el VAR, los árbitros tienen un nuevo instrumento para equivocarse menos, pero de igual manera seguro que se seguirán equivocando porque son humanos. Al respecto, yo siempre digo que los árbitros deben utilizar un casco con una cámara filmadora para que la televisión repita desde dónde cobra el árbitro. Nosotros vemos la repetición desde la postura de seis cámaras en el estadio; en cambio, los árbitros sancionan desde una sola ubicación. Es difícil porque en cuestiones de segundos tienen que tomar decisiones. No hay espera.

Pero que con el VAR hay una ayuda…

Correcto, pero hay situaciones en las que se debe tomar una decisión sobre casos en que la jugada es muy milimétrica. Si a nosotros nos cuesta dilucidar con repeticiones hechas desde cuatro o cinco cámaras, imagínense al árbitro, que solo tiene a los líneas como colaboradores. Pero, en fin, en este tema los jugadores también deben colaborar.

¿Y el arquero?

Al arquero lo han jodido visiblemente y le han agregado trabajo. Ha sido un cambio técnico porque le han cortado cosas que antes no eran pensadas. Esa es la realidad. Después hay que lidiar con el césped corto, con la pelota más estilizada, que es más rápida, que no absorbe el agua. En resumen, se le complica más al arquero.

Entonces, ¿se puede decir que se juega mejor?

Se juega más rápido, seguro. Pero siempre me he preguntado qué es jugar bien. Considero que todo pasa por cómo te parás tácticamente. Hay muchos ejemplos. El Atlético Madrid ha tenido logros siendo fiel a un planteamiento táctico, que consiste en defender más cerca de su arco y después sale a los contragolpes. ¿Eso es jugar mal? No, son formas de plantear un partido. Lo que pasa es que cuando vemos un partido abierto lo calificamos de partidazo y nos emocionamos porque es un deporte que no te depara diez a quince situaciones de gol.

¿Qué liga del mundo te atrapa más?

Me gusta la liga inglesa porque veo que hay paridad. Se practica un fútbol especial. En el juego existe poco el medio campo, pero te tienta un poquito más porque hay un grupo de ocho a diez equipos que tienen chance de ser campeones. Esto implica que no sabés cómo va a terminar.

¿Y las otras ligas, como la italiana y la española?

El fútbol italiano ha caído muchísimo y el fútbol español es muy raro. Es lindo, pero solo hay la supremacía de dos a tres equipos. Allá mandan Real Madrid y Barcelona. Atlético Madrid tiene que jugar siempre con la quinta a fondo para intentar darles pelea.

¿La partida de Cristiano Ronaldo, que dejó el Real Madrid, para irse a la Juventus le quitó atracción a la liga española, porque ya no hay los grandes duelo con Messi?

Era una linda pelea, desde el marketing estaba bueno. De todas formas, que se vaya un jugador a otro país como Cristiano Ronaldo seguro que sí. Fíjense que en Argentina, por dar un ejemplo, donde se ve la liga italiana mucho menos que la española, hay menos entusiasmo para ver al Real Madrid porque ya no se puede ver a Cristiano Ronaldo.

¿Sos de hacer seguimiento a los arqueros cuando ves partidos por televisión?

Inconscientemente veo cosas que otros por ahí no ven, pero a nivel general puedo decir que me gusta más escuchar análisis o comentarios de los partidos sobre los arqueros. Por ahí tengo un plus porque trabajé en ese puesto, pero aclaro que no es una tarea fácil como por ahí escucho en los comentarios.

¿Qué arqueros te gustan?

Courtois (Real Madrid) me gusta.

¿El que le quitó el puesto al costarricense Keilor Navas?

Sí, pero hay que entender que son equipos que necesitan la excelencia y a veces ocurre esto. De todas maneras, en la última copa del mundo se vio a grandes arqueros. Se vio mucho protagonismo en los arqueros porque varios partidos se definieron mediante los penales.

¿Como ocurrió con vos en Italia 90?

Sí, gracias a Dios existen los penales.

Lo decís porque gracias a los penales Argentina fue campeón de la Copa América de 1993 y en ese torneo también fuiste determinante…

Sí, y fue el último título que ganó Argentina. De todas formas, quiero decir que en los penales uno puede ser determinante de acuerdo a cómo juegue tu equipo. Hay arqueros como los del Real Madrid o Barcelona donde deben ser determinantes en una o dos atajadas.

¿Qué te pareció la historia de nuestro compatriota Carlos Lampe en Boca Juniors y que fue contratado solo por tres meses, periodo en el que no logró atajar un solo partido de la fase final de la Libertadores?

Lo importante es que experimentó estar dentro de lo que es el mundo Boca. La pregunta es qué hubiera pasado si le decía no a Boca Juniors. Seguro que hasta hoy se lo estaría preguntando.

Sergio Javier Goycochea

Su carrera: Debutó en Lima FC en 1976 y se retiró en 1999 en Newell’s

Sus logros: Con Argentina ganó la Copa América de 1991 y de 1993. En esta última, atajó penales clave en las definiciones ante Brasil, en cuartos de final, y ante Colombia, en la semifinal, y fue elegido el mejor jugador del torneo.

¿Lo viste atajar alguna vez?

Sí, lo vi. Tuvo una buena Copa América de 2015. Además, tuvo grandes actuaciones en la pasada eliminatoria. Me gusta como arquero. Ahora, cuando se conoció que iba a Boca, no se dudaba de su calidad, sino de cómo iba a asimilar emotivamente ese reto. No es fácil, porque considero que se debe afrontar un periodo de adaptación antes de jugar.

Este año se jugará en Brasil la Copa América. ¿Cómo ves a tu selección, que afronta una etapa de cambios?

Esperamos que se encare un proyecto en el que la camiseta argentina sea el primer valor importante y donde los jugadores entiendan lo trascendental que es la selección y, sobre todo, que nosotros tenemos que bajarnos un poco del exitismo, sobre todo del lado del periodismo. Esto porque estamos todo el tiempo hablando de éxito y fracaso. Así es muy difícil construir. Argentina se tiene que reconstruir y creo que está dando un buen paso con las determinaciones que se han tomado desde las inferiores. La última generación de jugadores la tuvimos en el Mundial de Alemania en 2006 con Riquelme, Aimar, Saviola, Cambiasso; sin duda fue toda una generación que formó José Pekerman. Tenemos que encarar un proceso similar. Tenemos que apuntar a encontrar una identidad en el juego, hay que saber a qué jugamos.

