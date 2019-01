Serrano: “No podemos ir a las elecciones de octubre con los actuales vocales del TSE, deben renunciar”

Un “sacudón” político se vivió las últimas horas tras las elecciones Primarias donde se reflejó el gran ausentismo de la población en la votación. La vocal electoral, Dunia Sandoval, renunció a su cargo, señalando que se sentía aislada y dejando en claro que el cambio de enfoque en el Órgano Electoral, hacía que no podía realizar más su labor. El diputado de Demócratas, Gustavo Serrano en entrevista al programa Que no me pierda, hizo un detallado análisis sobre este hecho político.

Serrano dejó en claro que la renuncia de la vocal Sandoval, es una muestra fehaciente del como el Gobierno Nacional manipuló y presionó el OEP para su conveniencia.

“La renuncia de Sandoval demuestra que el TSE está bajo una constante presión por parte del Gobierno nacional y no es casualidad que también hayan renunciado otros vocales”, indicó Serrano.

El parlamentario, en la misma línea del candidato a la Presidencia por la alianza, Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo que todos los vocales del TSE deberían renunciar, ya que la población no confía ahora en estas autoridades que están administrando el ente electoral.

Serrano, advirtió que no se debe llevar adelante las elecciones generales con las actuales autoridades del TSE y donde aún está por verse si el binomio “trucho” Evo-Álvaro pueda postularse.

Lamentó que parlamentarios oficialistas lancen mentiras con relación a la renuncia de la vocal y contra el proceso de las Primarias, todo por querer tapar su derrota del MAS.

“Este es el tribunal que administrará una elección en octubre, por tanto exigimos la renuncia de todos los vocales del TSE por carecer de legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía”.

Señaló con seguridad, que lo meses que quedan serán suficientes para poder elegir a personas idóneas en el TSE, pero con la ayuda y fiscalización de la OEA y la Unión Europea, ya que el MAS y el Gobierno manipulan los procesos.

Fuente: Red Uno, Que no me pierda