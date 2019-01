“Si hay un muro, atraviésalo, salta, llega al otro lado”: no lo dijo Mandela… es de Trump

Ya van 20 días. El cierre parcial de la Administración de EEUU va camino de convertirse en el más largo desde 1976. Y todo por el muro que Donald Trump ha prometido construir en la frontera con México, que este jueves recibe la visita del presidente, volcado en una campaña a favor de un proyecto que considera “una solución medieval que funcionó entonces y funciona incluso mejor ahora”.

Los bandos se han radicalizado. Donald Trump —que exige al Congreso 5.700 millones de dólares para el proyecto— y los representantes del Partido Demócrata —que se oponen frontalmente al mismo— volvieron a enrocarse este miércoles en sus posiciones durante una reunión en la Casa Blanca que terminó de forma abrupta. Fue Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes y cabecilla de la renovada oposición demócrata, quien despertó la ira del presidente al negarse a aprobar los fondos para la construcción del muro en una frontera que cruzan a diario, de un lado al otro, un millón de personas.

Tras la reunión con Pelosi y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el presidente advirtió de que está dispuesto a mantener el cierre de la Administración federal “el tiempo que haga falta”. Trump ha convertido en una “necesidad” el materializar una de las cuestiones estrella de su campaña, una idea que nació en 2014, cuando el magnate emprendía su carrera hacia la presidencia y buscaba cuestiones con las que movilizar a las bases republicanas. La inmigración, la ‘invasión’ desde el sur —y cómo frenarla—, se convirtió en su mantra.

“Los sensores y los drones son una maravilla, funcionan si tienes un muro. Si no tienes el muro, no importa. Un dron no va a evitar que un millar de personas atraviesen la frontera”, sentenció Trump antes de la reunión con los legisladores demócratas.