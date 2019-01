Sosa: “El municipio no va a aportar dinero para el SUS y dejará de entregar el 15,5%”

Los concejales apoyaron la postura que pretende recuperar ese dinero producto de la coparticipación tributaria. Bs 200 millones anuales se han gastado en pagar prestaciones que no le competen. El Colegio Médico se reunió con el Ministerio de Salud en la Llajta

Gina Justiniano

La primera sesión ordinaria del año del Concejo Municipal se abocó al tema de la salud ante la inminente implementación del Sistema Único de Salud (SUS) del gobierno nacional prevista para marzo. La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, confirmó que los habitantes de la ciudad de Santa Cruz tendrán atención gratuita en el primer y segundo nivel gracias a la ley 308 que viabiliza el seguro municipal y que si el gobierno central quiere brindar salud gratuita para todos lo puede hacer, pero respetando la autonomía municipal y sin echar mano del 15,5% de coparticipación tributaria.

“La ley 308 sigue en vigencia, ese carné que tiene el vecino hace tres años con salud gratuita sigue vigente. Nosotros por nuestra parte tenemos ocho puntos que hemos manifestado a los personeros técnicos del Ministerio de Salud. El primero tiene que ver con que liberen el 15,5%, que son Bs 200 millones al año, que pertenecen a cada uno de los vecinos y que se han ido a pagar prestaciones que no corresponden al municipio sino a la Gobernación, (que maneja el tercer nivel, esto debido a la ley transitoria 475)”.

Para Sosa eso ha ido en desmedro del gobierno municipal porque se trata de Bs 1.200 millones (entregados en los últimos cinco años) que pudieron invertirse en obras y servicios.

“Ese dinero es nuestro, es del vecino, es una ganancia por coparticipación tributaria”, remarcó y aprovechó para decir que con esa misma cantidad se pudo trazar 600 kilómetros de pavimento o construir 119 mó- dulos educativos. La presidenta consiguió el apoyo de todos los concejales presentes cuando dijo “Estamos exigiendo al Gobierno nacional que deje de retenernos estos Bs 200 millones (anuales) que son municipales para pagar otras instancias y que ellos mismos asuman competencia en cuanto a su seguro”.

Cuando se le preguntó qué diferencia hay entre el Sistema Único de Salud del gobierno y el seguro municipal dijo que no conoce los alcances que tendrá el SUS, pero que el seguro del municipio cruceño cubre en la actualidad desde que nace un ciudadano hasta que se muere y que este seguro se financiará con recursos propios y con la coparticipación “que es de todos los cruceños que viven en el municipio”. En el momento más encendido de su exposición ante los concejales e invitados (del Colegio Mé- dico, Fesirmes, juntas vecinales, cooperativas y Comité pro Santa Cruz) manifestó: “Esto va a generar polémica, pero el vecino debe saber que sus recursos han ido a parar a una atención que no correspondía al gobierno autónomo municipal, pero vamos a hacer respetar la autonomía, ya no permitiremos que esos recursos vayan a otra instancia”. Para ello, ya en declaraciones a la prensa en el pasillo del Concejo, adelantó que habrá una ley de este órgano deliberante que está segura van a votar los 11 concejales, prohibiendo que los recursos del municipio vayan a otra instancia de gobierno.

Las repercusionesAl respecto el concejal por UCS, Johnny Fernández, aseveró que a Santa Cruz se le están cercenando los recursos económicos y hay que pararse firme hoy sí o sí. “Es mucho dinero, ¿dónde está la Gobernación?, que asuma su responsabilidad, nosotros estamos pagando por los enfermos que a ellos les corresponde pagar. Segundo, el tema de los contratos, yo pensé que por los 2.400 contratos que el alcalde acaba de firmar le iba a decir (al gobierno central) que como tiene un nuevo seguro que lo pague él. ¡Qué bonito es poner seguro y no pagar, ni dotar de ítems, cuando es su obligación, la Constitución Política del Estado los obliga! Las competencias que tenemos como Alcaldía es infraestructura y equipamiento. Si quieren implementar el SUS que lo hagan con la plata del gobierno central!”.

Agregó que todos los vecinos ya fueron inscritos al seguro municipal y ahora están confundiendo a la gente al inscribir para otro seguro. Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advirtió a la presidenta del Concejo, le dijo que no espere mucho de la voluntad política del Gobierno.

“Si no ha respetado el 51,3% del pueblo boliviano que le dijo no, va a ser muy difícil que respete lo que es la salud. Pero no por ello vamos a dejar de hacer algo. Toda la institucionalidad debe estar en defensa de estos recursos. Nuestra autonomía está quedando en una rocola, en una canción de Aldo Peña, y si lo seguimos permitiendo este Gobierno se va a llevar todos los recursos al centralismo para que de ellos dependa el hacer política y concentrar todas las necesidades allá, en un décimo piso en un edificio de La Paz, donde no saben las necesidades que hay en una villa. Es necesario que convoquemos esa unidad, para ello está la voluntad de todos los cívicos. Hay que hacer todas las acciones que se tengan que hacer en defensa de lo que es el sistema de salud”. Sobre el tema, el doctor Fernando Pacheco, en representación del Colegio Médico afirmó que la salud gratuita es una obligación del Gobierno, que después de 13 años se le ha ocurrido querer implementar justo en un año electoral.

“Más allá de poner trabas, lo que queremos es que se instaure un seguro de salud gratuito, pero en buenas condiciones. Aplaudo lo que el municipio ha hecho en el primer y segundo nivel, más bien el Gobierno debería copiar eso y no querer reemplazar. Creemos que la autonomía debe primar y no centralizar como el Gobierno lo quiere hacer. Estamos listos para hacer respetar lo que creemos que es correcto para la salud”. Sobre el tema, la doctora Kadidja Ovando en representación del Fesirmes (Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública) reconoció que ponerse de acuerdo por el seguro municipal les demandó seis meses, pero que al final lo hicieron, con estudios técnicos, con una ley y una reglamentación. “La salud no se puede hacer improvisada. Ni nosotros que somos los principales actores como profesionales médicos sabemos qué es el SUS. El gobierno municipal tiene el respaldo del sector salud para que el Gobierno nacional refuerce la ley 308”, manifestó

