Tarija: Fondo Oportunidad desembolsó 3 millones de bolivianos para 150 prestatarios

El Fondo oportunidad o el original FOPET, cumplió un mes de vigencia y por el momento se ve auspicioso, hasta es posible que se amplíe el servicio a otros sectores.

Fernando Barral Zegarra

El Fondo Oportunidad, préstamos en base a dinero de la gobernación, a través del banco Unión, desembolsó en su primer mes de operación 3 millones de bolivianos para beneficiar a 150 prestatarios que cumplieron todos los requisitos.



Los datos son de la Directora de este programa, Lily María Morales, al mostrar satisfacción porque inicialmente preveían desembolsar en el primer mes un millón, solamente, esperan que continúen las solicitudes para beneficiar al mayor número de gente.



La gobernación dejó en custodia del banco 20 millones para el funcionamiento del programa, es un fideicomiso, no es un gasto operativo, en consecuencia, si no se presta todo el dinero continuará en el banco para seguir beneficiando a quienes lo soliciten.



Este jueves nuevamente se reunirá el Comité de Aprobación de créditos, una cantidad de carpetas evaluadas por el banco para que esta semana prosigan la otorgación de créditos, la gobernación además decidió aumentar el capital operativo.



De los 150 beneficiarios la mayoría son del autotransporte, la federación “15 de Abril”, radiotaxis, micros, que solicitaron para hacer el mantenimiento de sus motorizados, algunos micro empresarios como también de los gremialistas, informó.



El Fondo Oportunidad se creó en coordinación de la gobernación con los gremialistas, autotransporte, micro y pequeños empresarios, artesanos como los pequeños productores agrícolas, sus organizaciones avalan de algún modo, el acceso al préstamo.



Al decir que a partir del 5 de enero de este año se esperan las devoluciones de los créditos en las cuotas acordadas, informó que en marzo se evaluará la marcha del programa, cómo está de devolviéndose el préstamo y si se puede ampliar.



La ley está definida para el pequeño productor agrícola, no es para grandes empresarios, este fondo tiene otro tipo de objetivo y otra población a la que beneficia, de todas maneras en marzo se hará una evaluación cuando se presente el primer informe, dijo.



Asimismo se evaluará la capacidad de devolución de los clientes, dijo Morales, al añadir que se verá el comportamiento de los sectores para ver si se incrementa o no para cada sector, en el Chaco también se otorgara este crédito.



En el Gran Chaco, los préstamos también se darán en base a los 20 millones de la gobernación, no se tocará los ingresos del 45%, aunque el ejecutivo de aquella región, anunció aumentar aquel monto en la gestión 2019, el 2018 no podía hacerlo, no había previsto.

Desarrollo productivo cierra siete proyectos

La Dirección de Desarrollo Productivo cierra siete proyectos productivos desarrollados a lo largo del 2018, de acuerdo a la Directora, Mariela Canaviri, quien dijo que algunos no pudieron inaugurarse por algunos conflictos con el municipio.



Con la capacitación se llegó a 816 personas, el proyecto de los invernaderos llegó a 400 familias, hijos y padres se involucraron, en las clínicas de planta cinco comunidades se beneficiaron para la producción ecológica, el autoempleo y la producción fue otra faceta.



Uno de los proyectos son las clínicas de plantas, que serán inauguradas en breve, la producción apícola, formaron líderes apícolas, quienes deben replicar en su comunidad el aprendizaje para aumentar la producción de miel, también se vio la producción orgánica en invernaderos.



Los centros de auto empleo y producción también se cierran, se efectuaron planes de emprendimiento para que las unidades productivas conformadas saquen su unidad productiva y se formen empresas, explicó la funcionaria municipal.

Fuente: Cadena A, www.diarionuevosur.com