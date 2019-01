The Economist dice que Bolivia tiene una “democracia híbrida”

Ese tipo de regímenes, según la revista británica, tienen elecciones con “irregularidades sustanciales, que a menudo les impiden ser libres y justas”.





The Economist ubicó a Bolivia en la categoría de “régimen híbrido” en su estudio anual sobre los sistemas democráticos. En América del Sur, el país -según el trabajo de esa revista británica- sólo está por encima de Venezuela, Estado que fue ubicado en el rango “régimen autoritario”.

La descripción que se hace en el estudio Índice de democracia 2018: ¿Yo también? Participación política, protesta y democracia sobre “régimen híbrido” es la siguiente: es el cual donde las elecciones “tienen irregularidades sustanciales que a menudo les impiden ser libres y justas”, la presión del Gobierno sobre los partidos de oposición y los candidatos “puede ser común”, la corrupción “tiende a ser generalizada” y “el Estado de Derecho es débil”.

“Por lo general, hay hostigamiento y presión sobre los periodistas, y el Poder Judicial no es independiente”, se lee en el informe de The Economist.

En el portal de ese medio también se incluye una proyección política respecto al año que comienza, el cual –indica la revista- estará dominado por los intentos reeleccionistas del Jefe de Estado y el partido oficialista. “La escena política estará dominada por los esfuerzos del presidente, Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo de izquierda, para permanecer en el poder después de las elecciones de 2019”, se lee en el sitio.

Los otros países



Uruguay es el único país de América del Sur que está calificado como “democracia plena”, donde “no sólo las libertades políticas básicas y las libertades civiles son respetadas, pero que también tienden a estar respaldados por una cultura política propicia para el florecimiento de la democracia”.

“El funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Los medios son independientes y diversos. Existe un sistema eficaz de controles y balances. El Poder Judicial es independiente y las decisiones judiciales son ejecutadas. Solo hay problemas limitados en el funcionamiento de las democracias”, se lee en el estudio sobre ese Estado.

Venezuela es el único país de Sudamérica que se ubica en la categoría “régimen autoritario”. (Nicaragua y Cuba también están en ese sitial, en el caso de América Central)

La descripción de esa tipología es la siguiente: “Muchos países en esta categoría son dictaduras abiertas. Pueden existir algunas instituciones formales de democracia, pero éstas tienen poca sustancia. Las elecciones, si ocurren, no son libres y justas. No se tienen en cuenta los abusos y las infracciones de las libertades civiles. Los medios generalmente son propiedad del Estado o están controlados por grupos conectados al régimen gobernante. Hay represión de las críticas al gobierno y la censura generalizada. No hay un Poder Judicial independiente”.

El resto de los países de Sudamérica se sitúan en la categoría “democracias imperfectas”, las cuales se caracterizan por que “tienen elecciones libres y justas e, incluso si hay problemas (como las infracciones a la libertad de los medios de comunicación), se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, existen importantes debilidades en otros aspectos de la democracia, incluidos los problemas de gobernabilidad, una cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación política”.

No es la primera vez que Bolivia se ubica en la categoría “democracias híbridas”. En la medición del año pasado también se situó al país en ese rango.

Uruguay y Costa Rica, democracias plenas

La revista británica The Economist, que cada año elabora un índice sobre el nivel de democracia en los países, situó a Uruguay y Costa Rica entre los 20 Estados con una democracia más plena.

De acuerdo con este barómetro que la publicación realiza anualmente con base en factores sobre participación, libertades civiles y democracias en 167 países, Uruguay obtiene 8,38 puntos sobre 10, un decimoquinto puesto, como el estado de América Latina con la democracia plena más avanzada.

Por su parte, Costa Rica, con 8,07 puntos, se coloca en el número 20, cerrando por abajo el grupo de Estados con mayores garantías democráticas.

Para realizar este listado, The Economist tiene en cuenta diversas cuestiones agrupadas en cinco categorías: los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del Gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.

La categoría de las democracias con plenas garantías solo contiene 20 Estados que representan únicamente el 4,5 % de la población mundial.

Noruega, Islandia y Suecia encabezan la clasificación con puntuaciones respectivas de 9,87, 9,58 y 9,39 puntos, y dentro de su grupo se encuentran también Alemania con un 9,22, el Reino Unido con un 8,53 y España con un 8,08. (EFE)

Página Siete / La Paz