TRD admite demanda de Wilster, pero Santos y Machado pueden jugar

El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) aceptó la demanda interpuesta por el club Wilstermann contra los jugadores Thomaz Santos del Bolívar y Cristhian Machado del Royal Pari. La primera reunión de conciliación será este lunes a las 17:15.

Sin embargo, aunque las demandas fueron admitidas, al no existir aún una resolución, los dos futbolistas podrán jugar en el debut del torneo Apertura 2019.

“Las demandas fueron admitidas, hemos sido notificados por ambos casos, porque hemos demandado tanto a Thomaz Santos como a Cristhian Machado. Lo que corresponde ahora, antes de iniciarse la fase probatoria, es la etapa conciliatoria. Sino se llega a una conciliación, se habilita la fase probatoria”, manifestó Cayo Salinas, director jurídico del club Wilstermann.

Salinas recordó que la dirigencia de Wilstermann actuó con buena fe con ambos jugadores, quienes aludiendo diferentes temas personales lograron rescindir sus contratos, generando que el club aviador pierda mucho dinero.

Santos se fue a Sao Paulo y Machado se marchó a Estados Unidos, donde jugó en el New England Revolution. Pero antes de irse, ambos prometieron que si volvían a Bolivia jugarían sólo para Wilstermann, caso contrario pagarían $us 80.000 y $us 100.000, respectivamente. Esa promesa la sellaron en un documento, acuerdo que ahora ambos futbolistas niegan.

Consultado sobre si el par de futbolistas podrá ser de la partida este fin de semana, Salinas señaló que “mientras no exista una resolución de una autoridad competente, que diga que no pueden jugar, ellos sí pueden hacerlo. Lo único que hay, de momento, es una admisión de demanda”, dijo. Indicó que ya en la fase probatoria el club evaluará qué “pedir”.

Entretanto, el asesor legal del club Bolívar, Rodrigo Quirós, dijo ayer en La Paz que la “medida precautoria que presentó Wilstermann ante el TRD fue rechazada de entrada, porque el club no puede solicitar que se coarte el derecho laboral del jugador”.

Quirós dijo que Bolívar actúa “dentro del marco jurídico de las normas de FIFA y de la FBF…el documento privado firmado entre Wilstermann y el jugador es un acuerdo privado que no está acorde a la normativa deportiva”.

Por su lado, Dardo Gómez, gerente de Baisa, señaló que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) de Thomaz ya llegó, por lo que será habilitado sin problema.

Para Bolívar, el documento “privado” entre Wilstermann y Thomaz Santos es ilegal, porque está fuera de la legislación de la FIFA. “Es un documento ilegal porque está coartando el derecho laboral del jugador”, dijo Quirós.

Al respecto, Salinas indicó que no entrará en una “discusión mediática, por un tema de respeto a un Tribunal, que será el que dé una respuesta al respecto”.

LA DUDA ESTÁ EN LA OFENSIVA AVIADORA

En la última sesión de fútbol que realizó el plantel aviador, el técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, mantuvo la defensa que jugó el amistoso ante Arauco Prado el domingo.

En esa zona confirmó a Arnaldo Giménez, en el arco; Ramiro Ballivián, Alex da Silva, Ronny Montero y Óscar Vaca, en la defensa.

En la contención ingresó Moisés Villarroel en lugar de Jorge Ortiz e hizo dupla con Fernando Saucedo. Se mantuvo Miguel Ángel Bengolea como Sub-20, pero ingresó Serginho desde el vamos. Con la entrada de Serginho, Lucas Gaúcho se quedó en la banca y el único atacante fue Gilbert Álvarez.