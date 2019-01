Un hijo asesina a su padre y lo descuartiza en la ciudad de El Alto

Confesó el crimen

Este viernes sucedió un horrendo crimen en la ciudad de El Alto. Un hombre asesinó violentamente a su padre, para después descuartizarlo con un serrucho. El autor confesó el hecho, informó el coronel Limbert Coca, supervisor de servicio del Comando regional de la Policía.

El hecho ocurrió en el Distrito 2. Según el reporte policial, el hijo identificado como Henry C. C. estaba en estado en ebriedad y, en la madrugada, tuvo una discusión con padre Elías C.

Iracundo el hijo agredió a su padre. Lo golpeó hasta matarlo y, en medio de su rabia, llevó el cuerpo a un baño, donde agarró un serrucho para cercenar el cuerpo.

El autor utilizó el serrucho para mutilar las extremidades superiores e inferiores del cuerpo de su progenitor y, además, decapitarlo. Su intención era hacer desaparecer el cuerpo, indicó el jefe policial.

La hermana del agresor e hija de la víctima fue quien alertó a la Policía. Junto a los efectivos del módulo policial de Nuevos Horizontes, la mujer irrumpió en los ambientes donde había ocurrido el crimen. El patio y el baño estaban llenos de sangre.

El autor confeso dijo a la Policía que había reaccionado por el maltrato que sufría de su padre. Relató que su progenitor le agredía y hasta le decía que sus perros eran más importantes que sus hijos.

