Vice a la oposición: ‘Cuando lleguen a 50.000 votos, hablen, no son nada’; elude que opositores llamaron al ausentismo

El vicepresidente Álvaro García Linera admite que las elecciones primarias demostraron que tanto la oposición como el MAS tienen “débil militancia”. Manifiesta que la votación no fue satisfactoria



La segunda autoridad nacional analizó los resultados que dejaron los inéditos comicios I Foto: Marcelo Tedesqui





Se realiza una evaluación departamental. El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que las inéditas elecciones primarias demuestran que los partidos, incluyendo al MAS, tienen una “débil militancia partidaria”. Sin embargo, arremete contra la oposición, asegurando que por el porcentaje de votos que recibieron “no son nada”.

“Me río, ¿quién dice eso (que debemos renunciar), qué opositor?, 21F que tiene el 6 por ciento de su militancia que fue a votar, debería avergonzarse, nosotros hemos ido a votar el 42 por ciento, cuando lleguen a 50.000 votos que me vengan a hablar, no existen, no son nada y deberían preocuparse para formar, en estos cinco o seis meses, hagan un esfuerzo por armar partido”, afirmó la segunda autoridad nacional, ante los pedidos de que tanto él como Evo Morales dejen de lado sus candidaturas.

Explicó que el oficialismo llega al 42% de participación en los comicios, lo que hace ver que existen simpatizantes “sin vida orgánica”, razón por la que anticipó evaluaciones por regiones para identificar las debilidades y saberlas superar.

“Tenemos un sistema multipartidario con predominancia de un partido. Partidos, a excepción del MAS, partidos regionales y (tenemos) débil, débil militancia partidaria, para todos, sin excepción, incluido el MAS, que si bien tiene una buena cantidad de votantes, una presencia nacional, aún se refleja que hay una militancia continua de mediana envergadura y el resto no son solo ‘selfie partidos’ sino que son partidos de oportunidad, que se organizan un año y luego desaparecen”, agregó.

Admitió que su expectativa era lograr un 50% de participación de la militancia del MAS y calificó de “bueno”, pero no “satisfactorio” el resultado, ratificando que el oficialismo es la única fuerza con presencia nacional y que los resultados serían preocupantes si los nulos y blancos hubieran superado el 20 por ciento, como sucede con la oposición.

“A excepción del MAS no existe otro partido político duradero, hay partidos políticos de militancia o constitución ocasional y un buen sistema democrático requiere que haya partidos de larga duración”, agregó, señalando que extraña a los partidos que se constituyeron en décadas, como el POR.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco

