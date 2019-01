Vicepresidente teme por mal manejo económico que plantean opositores en sus propuestas

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el lunes por la noche que decidió postularse nuevamente al cargo porque las propuestas que plantea la oposición le provocan “pavor” y teme que esas políticas económicas planteadas por candidatos presidenciales de la derecha “destrocen” el crecimiento económico que durante casi 13 años de Gobierno se construyó en Bolivia.

“El temor a que hagan de Bolivia lo que han hecho en otras partes de América Latina, que venga aquí un gobernante que patee todo y le quite la oportunidad a la juventud del trabajo, del crecimiento de la economía, de la industrialización que estamos logrando nosotros (…) Deshacerse por ejemplo de los bonos, luego dijeron que es rentismo, Mesa habló de deshacerse de los bonos y luego reculó”, dijo en entrevista con la televisora privada PAT.

García Linera detalló que la gente que acompaña a Carlos Mesa y Oscar Ortiz, por ejemplo, “están hablando de racionalizar las tarifas” que implicaría subir los precios de los servicios básicos para atraer inversión extranjera.

Aseguró que la gente que acompaña a esos candidatos son quienes elaboran la campaña y propuestas económicas y algunas fueron presentadas en un libro escrito por Francesco Zaratti editado por la Universidad Católica.

“Cuando veo ese tipo de desastres que quieren hacer con Bolivia, dije no, me voy en primera fila, te acompaño Evo (Morales), uno porque me lo pidió el, y dos porque le tengo pavor al mal manejo económico que pudieran hacer los candidatos opositores en Bolivia, porque van a destruir el modelo económico”, remarcó.



Fuente: No Mentirás, ABI