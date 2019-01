Víctima de violación en Santa Cruz: Solo recuerdo 15 minutos en el motel y después desperté en el hospital

Transcurrió más de una hora entre el motel Deluxe y el centro de salud donde fue atendida la joven que denunció abuso sexual en Santa Cruz.

Una imagen de la cámara de seguridad del hospital donde fue trasladada la joven víctima del caso de violación. Foto: Captura video Unitel

La joven de 18 años víctima de violación en un motel de Santa Cruz declaró a la Fiscalía que solo recuerda haber estado unos 15 minutos en ese lugar, llamado Deluxe, al que llegó con cinco de sus amigos y donde, presuntamente, sucedieron los hechos, porque lo siguiente que le viene a la memoria es su llegada al hospital, más de una hora después.

“Llegamos los cinco y no recuerdo haber estado más de 15 minutos … le dije a Alejandro S. que los estaba empezando a ver medio que en caricaturas porque estábamos viéndonos en el espejo, de ahí desperté y me doy cuenta que dos doctores estaban alzándome”, contó a las autoridades, según reportó la red Unitel tras acceder a sus declaraciones.

De acuerdo al cuaderno de investigación, a la adolescente le encontraron unas cuatro variedades de droga en su organismo.

Los datos del peritaje realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Itcup) elaborado sobre la base de las grabaciones de las cámaras de seguridad, dan cuenta que la joven estuvo en el alojamiento unos 56 minutos.

Otro aspecto que llama la atención de la defensa de la víctima es el tiempo que demoraron sus acompañantes para llevarla hasta la clínica Ucebol, que está solo a cuatro cuadras de Deluxe. Tardaron 53 minutos cuando de forma habitual se demora unos cinco.

Se conoce que la joven fue sacada del motel en la vagoneta de Alejandro S. y en compañía de Alejandro C. Los otros tres habían abandonado el sitio unos 14 minutos antes.

“Cuando llegué al hospital estaba llena de pasto, no sabía por qué, porque en el motel no hay pasto y en Dubai (la discoteca donde acudieron antes) no me caí porque salí bien”, dijo la joven, quien precisó que “estaba moreteada, mojada, tenía pasto en mi brazo”.

¿Qué pasó durante todo el tiempo restante? Esa es la interrogante que se han planteado los familiares de la víctima y por ello han pedido una investigación pormenorizada en la querella contra los cinco jóvenes involucrados en el caso.

La defensa de los involucrados en el caso defiende la tesis de que no hubo un caso de violación, peor de carácter grupal, como denunciaron los demandantes.

Los sindicados, que están recluidos preventivamente en Palmasola, ahora también se apoyan en el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que establece que no se encontraron muestras de espermatozoides ni antígeno prostático específico (PSA) en la joven.

“Solo pido que se haga justicia, porque yo sé que la familia (de Alejandro S.) tiene harto poder y sé que él ahorita es el mayor inculpado y según lo que dicen y lo que yo vi, que él fue junto a Andrés que estaban junto a mí y él se niega a declarar, y yo digo: Si uno no hace nada malo no tiene que temer y él es quien no ha declarado”, sostuvo, siempre con base en los documentos a los que accedió Unitel.

Un similar criterio exteriorizó su madre en una entrevista con radio El Deber. (07/01/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

