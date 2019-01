Víctima de violación se enteró del hecho por video en RRSS

Se trata de una segunda denuncia de violación grupal en Santa Cruz. Los agresores grabaron el hecho y difundieron el video por WhatsApp.

Una joven de 17 años ingresó a su cuenta de WhatsApp y luego a un chat grupal de su preferencia. Nunca se imaginó que allí encontraría un video con las imágenes de su propia violación. La agresión ocurrió en julio del año pasado en Santa Cruz.

Cuando la adolescente se reconoció en las imágenes, alertó a su familia e inmediatamente presentó una denuncia en la

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la capital cruceña.

La información corresponde al fiscal departamental de la región, Mirael Salguero, quien confirmó que este caso es el segundo de violación grupal registrado en menos de un mes.

“Las características son parecidas (al del primer caso), pero lo sui géneris es que la joven se entera (que fue víctima de agresión) por un video que circuló en grupos de WhatsApp”, indicó.

El hecho se registró en el municipio cruceño de Mineros. Según Salguero, la víctima declaró que en julio del año pasado, ella y su prima salieron a la plazuela San José, donde se encontraron con un amigo. Llegaron después otros tres jóvenes más y todos consumieron bebidas alcohólicas. La agresión supuestamente ocurrió cuando la prima de la joven se fue y la dejó con los cuatro jóvenes. “De acuerdo con la víctima, la hicieron beber tanto y en exceso que perdió el conocimiento”, dijo Salguero.

La fiscal del caso, Silvia Saavedra, dijo que la joven recuerda que fumó un cigarrillo antes de perder la conciencia.

Según la investigación, uno de los acusados grabó la violación con su teléfono celular. Luego, él y sus cómplices se encargaron de viralizar las imágenes a través de grupos de WhatsApp.

“Lo que no me explico es cómo ella no se dio cuenta de la violación”, dijo el fiscal. Contó que la joven recuerda que despertó con algunos moretones y raspones en su cuerpo. Según la autoridad, la víctima pensó que sufrió un caída o un choque.

La autoridad indicó que después de seis meses de un hecho de esta naturaleza, no se puede determinar si la víctima también fue dopada para ser agredida.

“A estas alturas es difícil saber si le dieron alguna sustancia, porque ya pasaron seis meses del hecho. Sólo tenemos la versión de la víctima que refiere que le hicieron beber demasiado, hasta que perdió el conocimiento”, explicó Salguero.

Los cuatro acusados fueron imputados por la Fiscalía de Santa Cruz por el delito de violación. Tres de ellos cumplen detención preventiva en el penal de Okinawa (al norte de Santa Cruz). El cuarto involucrado es menor de edad y fue enviado a un centro de reclusión.

Este hecho de presunta violación grupal es el segundo caso que se registra en menos de un mes en el departamento de Santa Cruz.

El primer caso, denominado como La Manada boliviana, se registró el 14 de diciembre de 2018 en un motel de la capital cruceña, donde cinco jóvenes presuntamente violaron a su amiga de 18 años.

Según el reporte policial, los jóvenes fueron echados de una discoteca por consumir drogas y se trasladaron al motel. Trasladaron luego a la víctima a la clínica Ucebol.

Cuatro de los acusados fueron enviados de forma preventiva al penal de Palmasola. El quinto involucrado se encuentra en un centro de rehabilitación por tratarse de un menor de edad.

Según el abogado de la familia de la joven, Andrés Ritter, los jóvenes obligaron a la víctima a consumir bebidas alcohólicas y siete tipos de droga diferentes para provocar que la joven pierda el conocimiento, ya que en las muestras de sangre de los acusados no se halló alcohol.



Las similitudes

Entorno En ambos casos de violación grupal, la víctima no pasa de los 18 años y fue a beber con un grupo de amigos, quienes se convirtieron luego en sus agresores.

Página Siete / María Carballo / La Paz