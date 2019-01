Villegas pide $us 650.000 y no da el brazo a torcer

El DT cochabambino hizo llegar su contraoferta a la Federación Boliviana de Fútbol, que le ofrece 500.000 dólares al año. Aún no hay acuerdo y la selección boliviana continúa sin técnico oficial.

Continúa el tira y afloja entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el técnico cochabambino Eduardo Villegas, que no llegan a un acuerdo en el tema económico para firmar el contrato. El máximo ente del fútbol nacional mantiene la postura de que su presupuesto tope es de $us 500.000 por año, mientras que se conoció desde el interior del comité ejecutivo que Villegas hizo una contraoferta de 650.000 dólares al año.

El miércoles, el presidente de la FBF, César Salinas, le llevó el contrato a Villegas en una reunión que sostuvieron en Cochamba, pero el entrenador valluno decidió no estampar su firma en el documento, ya que su pretensión salarial es de $us 2.600.000 sumado en los cuatro años del contrato. Es decir, 600.000 dólares más de lo que ofrece la federación nacional.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Oriente sigue sin ganar en el Apertura 2019

Y son más de dos semanas desde que se nombró a Villegas como nuevo entrenador de la Verde, pero hasta el momento no tiene contrato. Existe una contradicción al respecto de la solución al problema, ya que el DT cochabambino aseguró que esperaba una respuesta final ayer por la noche; mientras que se supo que el comité ejecutivo de la FBF se reunirá la próxima semana.

Ante los rumores de que la FBF estaría buscando otras opciones para reemplazar a Villegas en la selección nacional, estos fueron descartados el lunes por Robert Blanco, el vicepresidente de la federación. “Confiamos en que todo se va arreglar. No tenemos un plan B”, sostuvo. Marco Rodríguez, otro miembro del ejecutivo, también ratificó que no hay en carpeta otros nombres de entrenadores.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a la ardiente Claudia Sampedro

Uno de los motivos porque la FBF fijó el monto de $us 500.000 dólares anuales se debe a que también contemplan otros gastos, como premios para jugadores y cuerpo técnico al conseguir objetivos. Hasta el cierre de esta edición, Villegas no daba el brazo a torcer y no hay acuerdo entre ambas partes.

Están manos a la obra

Desde el 14 de enero, Villegas y su cuerpo técnico no perdieron tiempo y comenzaron a trabajar con la selección de cara a los amistosos de marzo frente a Japón y un equipo por definir, y la Copa América de Brasil, que arrancará el 14 de junio. El DT cochabambino ya habló con algunos jugadores de la Verde con la idea de inculcar su forma de juego.

Fuente: diez.bo