Violación grupal: Madre de uno de los acusados rechaza juicio abreviado para su hijo

Santa Cruz.- Eliane Saavedra, madre de uno de los jóvenes acusados por el caso manada, indicó que no están dispuestos a someterse a un juicio abreviado porque sería aceptar la culpa de algo que no hicieron, aclaró que su hijo le comentó que fueron a consumir droga pero que no existió tal violación.

Por su parte, la madre del menor, también involucrado en el caso, indicó que no están pidiendo cesación a la detención preventiva y que simplemente aguardan a la investigación porque tienen pruebas de las irregularidades y delitos en contra de los jóvenes.

Fuente: Unitel