“Voto duro del MAS se redujo al 5 %”

Para el oficialismo, en el domingo de elecciones primarias, hubo un “boicot” de parte de la oposición, pero con todo, se vivió una fiesta democrática en Bolivia.

LA PRESENCIA DE VOTANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL DOMINGO FUE ESCASA.

El asambleísta de Soberanía y Libertad (Sol.bo) Edwin Herrera aseguró que es el Movimiento al Socialismo (MAS) redujo su “voto duro” al cinco por ciento (%), producto de una fractura interna debido a varios aspectos negativos, entre ellos la corrupción.

“Lo más terrible para el MAS es que ha perdido su núcleo duro, son trescientos mil y más votos solamente que obtuvo: Eso representa el cinco por ciento del Padrón Electoral Nacional, cuando el MAS se vanagloriaba de tener como piso electoral, al menos el 30 por ciento como voto duro, ahora bajó mucho”, dijo Herrera.

En el recuento y análisis que hizo el asambleísta, manifestó que el MAS está sumando derrota tras derrota y recordó que el oficialismo perdió el 2015 las elecciones municipales y los referendos autonómicos, en 2016 el referéndum de modificación del artículo 168 de la Constitución (21F); el 21017 las elecciones judiciales y el 27 de enero de esta gestión las elecciones primarias.

Las causas para que se genere esta seguidilla de derrotas es la “fractura del proceso que vació contenidos esenciales del proyecto, es decir, la corrupción, el extractivismo, el despilfarro porque gastan en todo menos en los esencial, para el país, el anti indigenismo y prorroguismo que hizo agujeros y por eso se agotó su proyecto”, aseveró Edwin Herrera.

SE REIVINDICÓ EL 21F

Para el senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato de la alianza “Bolivia dice No”, Edwin Rodríguez ahora en las Primarias no solo el pueblo boliviano le dijo No a Evo Morales, también sus partidarios.

“Ha quedado demostrado que no solo el pueblo boliviano ha rechazado al MAS, sino que su propia militancia no lo quiere a Evo ni Álvaro, eso nos está diciendo el 35 % de apoyo, en consecuencia estos datos quiere decir que se reivindicó el 21F, el pueblo otra vez le dijo no al prorroguismo y pone en evidencia que votaron empleados públicos obligados”, aseveró.

MNR

Por su parte, el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Siles, dijo que el MAS cayó en su propia trampa y con su gente, sus militantes, pero advirtió que estos resultados deberían tener un efecto, como sucede en países europeo, cuando suceden hechos como los resultados de las primarias el afectado sale del poder, renuncia, puntualizó.

“En otro países este tipo de resultados provocaría su renuncia y tendría que convocar a elecciones porque sabe que ha perdido el respaldo de su propio partido, creo que efectivamente el ciclo del MAS se cumplió (…) porque este partido cayó en su propia trampa (…)”, reveló.

Asimismo el candidato del binomio a vicepresidente del MNR, Fernando Untoja, aseveró que el MAS ya no tiene un sujeto político que antes era el indígena.

“Hace tiempo se les cayó la careta indígena, son oligarcas disfrazados de socialistas e indígenas (…) el propio partido dicen ser indígenas pero los han rechazado con un 65 % (…) la cuestión indígena ha sido una trampa para engañar a la gente, ya no sirve, ya no tiene un sujeto político”, dijo.

OFICIALISMO

El diputado del MAS, David Ramos, dijo que no es un fracaso sino un desafío y que trabajarán sobre la base del 40 % de la votación que resultó de las internas en su partido.

Pero la presidente del Senado, Adriana Salvatierra, cree que se debe hacer comparaciones solo en Latinoamérica, para saber lo que sucede, porque la participación de los militantes varía, sin embargo destacó y saludo la voluntariedad de los militantes del MAS que asistieron a votar.

Con todo, calificó como “un éxito” las elecciones primarias. “No nos sentimos preocupados”, dijo la legisladora y agregó que “a pesar del boicot de los partidos políticos de oposición, la jornada electoral ha sido una jornada democrática exitosa pacífica y con un alto nivel de participación tomando en cuenta los aspectos comparativos”.

