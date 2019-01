WhatsApp: ahora es más complicado ver los estados de manera anónima

WhatsApp es la app de mensajería por excelencia, y como tal, cualquier cambio que se introduce en la app tiene una gran trascendencia. Ahora hemos conocido novedades en los estados de WhatsApp, y en la forma que podemos verlos de manera anónima, y que es conveniente conocer.

El pasado viernes conocíamos la que sin duda es una de las principales noticias que hemos conocido acerca de WhatsApp y su futuro junto a las demás apps sociales de Facebook, con una posible fusión con Messenger e Instagram en el horizonte.

Cambios en los estados de WhatsApp y la manera de visualizarlos

Los estados de WhatsApp han sido una de las grandes apuestas de Facebook de cara a la app de mensajería. No han tenido el mismo éxito que las historias de Instagram, pero parece que poco a poco son más los usuarios de WhatsApp los que los utilizan. Ahora hemos conocido un sutil pero importante cambio en la forma en que podemos ver los estados de WhatsApp de manera anónima. Cómo sabéis, hasta ahora, necesitábamos desactivar las notificaciones de última lectura en toda la app para poder ver los estados de otros contactos sin que estos recibieran un reporte de que los hemos visto.

Para verlos sin que lo supieran bastaba desactivar la notificación de lectura, entrabas al estado, lo veías, salías de él, y volvías a activar el modo normal. De esta manera veíamos el estado y su creador no se enteraba de ello. Pero ahora las cosas han cambiado, al menos así lo ha desvelado WABetaInfo, que se ha dado cuenta de un cambio en el manejo de los estados de manera anónima. Ahora, si utilizas el mismo método, la desactivación de las notificaciones de lectura en la app, y vuelves a activarla antes de las 24 horas de duración del estado, en cuanto lo actives de nuevo, el creador del estado recibirá la notificación de que lo has visto.

Por lo tanto aunque hayan pasado dos o tres horas desde que viste el estado anónimamente, si activas de nuevo las notificaciones de lectura, el creador del estado recibirá igualmente la notificación de que lo has visto. Por tanto, si quieres que el creador del estado no se entere de que lo has visto, no vuelvas a activar las notificaciones de lectura hasta que hayan pasado las 24 horas de duración del estado. También queda la alternativa de ver los estados desde la carpeta de WhatsApp / statuses en la memoria interna de tu teléfono.

Fuente: movilzona.es