Y tras la boda, el bebé. Vincent Cassel y Tina Kunakey, embarazados

El actor francés y su joven esposa anuncian su embarazo en Instagram.

Se casaron hace solo seis meses y ahora, desde una paradisíaca playa de Brasil, acaban de anunciar su embarazo en sus resepctivas cuentas de Instagram. Vincent Cassel, de 51 años, espera un hijo con la modelo franco-italiana Tina Kunakey, de 21 años. El veterano actor francés tiene otros dos hijos fruto de su matrimonio con la actriz italiana Monica Bellucci –Deva, de 14 años, y Leoni, de cinco–, con quien estuvo casado casado 14 años.

Desde que Vincent y Tina comenzaran su relación en el verano de 2015 –en Ibiza, por cierto–, no han perdido el tiempo. El 24 de agosto se casaron en la localidad vasco francesa de Bidart (la misma donde la familia Urdangarin pasan las vacaciones de verano ), muy cerca de Biarritz, de donde es la novia. Ella lució un espectacular vestido de Vera Wang con corpiño y una falda de tul. Al enlace asistieron un centenar de invitados entre los que estaban los actores Elie Semoun, Gilles Lellouche y Adèle Exarchopoulos.

Cassel es uno de los actores franceses más conocidos en Hollywoood. Kunakey, modelo francesa de padre togolés y madre franco-italiana que ha desfilado para Gaultier y protagonizado campañas para L’Oréal, es un rostro menos conocido en nuestro país a pesar de que estuvo viviendo en Madrid antes de mudarse a Londres para triunfar en la industria de la moda. Cuando se conocieron, la maniquí no sabía quién era él. “La primera vez que salimos juntos, me sorprendió que la gente lo reconociera. ‘¡Eres más famoso que Rihanna!’, le dije. No me deja de impactar”, reveló a la edición italiana de Vanity Fair.

Cuando Kunakey era solo una adolescente, vivió en Madrid un temporada con quien entonces era su novio, el futbolista del Getafe Robin Lafarge. “Mis padres estaban de acuerdo”, contó Kunakey a Vanity Fair. “Me inscribí en el Liceo Francés de Madrid y seguí estudiando. Además, empecé a trabajar como modelo, así que llevaba una vida adulta”. Ahora la modelo reside principalmente en Bahia, uno de los lugares favoritos de su marido, y donde practica su gran pasión: el surf.

Fuente: revistavanityfair.es