A un día del SUS, Gobierno no logra acuerdos con tres gobernaciones

La ministra de Salud y el gobernador de La Paz acordaron remitir el convenio al Servicio Estatal de Autonomías. Sobre la propuesta de la Gobernación de Santa Cruz, Montaño la califica de un engaño

Deisy Ortiz

Mañana se inicia la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en el país, que pretende llegar con atención gratuita a cerca de 5 millones de bolivianos que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud. No obstante, el Gobierno nacional no consigue sellar acuerdos con las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija para la puesta en vigencia de este sistema en los hospitales de tercer nivel de esas regiones.

La traba está en que no hay consenso para la firma de los convenios intergubernativos, que son observados por los gobiernos departamentales porque transfiere la administración de los centros hospitalarios de tercer nivel al Ministerio de Salud.

Después de varias invitaciones, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, logró reunirse ayer con el gobernador de La Paz, Félix Patzi, con quien se acordó enviar el convenio intergubernativo para consulta al Servicio Estatal de Autonomías, pues dicha gobernación tiene nueve observaciones al documento.

En el caso de Santa Cruz, aún no hay una respuesta oficial a la propuesta que envió la Gobernación sobre dar atención gratuita a cambio de que el Gobierno cubra los ítems, aunque Montaño la calificó como un “engaño”, al considerar que la Gobernación cruceña plantea dar asistencia sin costo, pero con los recursos del Tesoro General de la Nación.

A su vez, Tarija envió una carta indicando su predisposición para aplicar el SUS, pero siempre y cuando se respeten sus competencias. El gobernador Adrián Oliva anticipó que “ha preparado un borrador de convenio para mantener las competencias”.

Las observaciones

Al concluir la reunión con el gobernador Patzi, la ministra dijo que varias de las observaciones planteadas por esa gobernación han sido solucionadas a través de decretos supremos, por lo que el informe que emita el Servicio Estatal de Autonomías podría ser la vía para la firma del convenio.

Sin embargo, Patzi reiteró que se rechaza el documento porque vulnera la Ley Marco de Autonomías, ya que quita nueve competencias de la Gobernación, lo que merece un análisis jurídico y legal. Además, manifestó que deja sin efecto el Decreto Supremo que da funcionalidad al Sedes y quita tuición sobre los hospitales de tercer nivel que administra la Gobernación.

Las mismas observaciones tiene la Gobernación de Santa Cruz, que envió una contrapropuesta al convenio del Ministerio de Salud, en la que plantea dar atención amplia y gratuita en los hospitales cruceños a cambio de que el Gobierno se haga cargo de los 1.890 ítems que actualmente cubre el gobierno departamental.

El secretario de Salud, Óscar Urenda, explicó ayer que la Gobernación invierte anualmente Bs 218 millones para pagar 1.890 ítems. Indicó que están a la espera de una respuesta oficial de parte del Ministerio de Salud a su propuesta y que no renunciarán al manejo de los nosocomios, pues se ha hecho una fuerte inversión en el fortalecimiento de dichos centros.

Lo que dice el Ministerio

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó de que la propuesta de la Gobernación será analizada en cuanto llegue de forma oficial porque hasta ayer solo la conocían a través de los medios.

La ministra del área se refirió al tema y dijo que, por lo que se sabe, la Gobernación pretende dar atención gratuita con recursos del Gobierno. “Ellos dicen: vamos a atender gratuitamente, pero, claro, con la plata del Gobierno porque la ley establece que quien va a pagar los productos de tercer nivel es el Gobierno nacional. Claro, van a dar atención gratuita, pero con la plata del Gobierno; no pues, no engañemos a la población”, expresó Montaño.

Insistió en que como la Gobernación “sabe que la ley manda al Gobierno financiar los productos de tercer nivel, (la Gobernación cruceña) pretende hacer creer a la población que va a dar atención gratuita”.

Aporte cívico

Por otra parte, la Gobernación cruceña ayer recibió un aporte de Bs 143.553 de parte del Comité Cívico Femenino para que sean invertidos en salud.

El dinero es el remanente de los recursos recaudados por las damas cívicas en abril de 2010, durante una campaña que pretendía alcanzar Bs 100.000, para pagar la fianza del gobernador Rubén Costas, que enfrenta un proceso por convocar a un referéndum.

LA MATERNIDAD INGRESA HOY EN PARO INDEFINIDO

Los trabajadores de la maternidad Percy Boland determinaron ingresar a partir de hoy en paro indefinido para exigir mejores condiciones para trabajar, lo que significa que la atención de consulta externa estará suspendida y solo se atenderán los casos de emergencia e internación.

La medida fue confirmada por la dirigenta de los trabajadores, Marlene Salvatierra, quien indicó que los funcionarios se sienten burlados porque esperaban la presencia de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, o al menos del viceministro del área, Álvaro Terrazas, pero ninguno de los dos se hicieron presentes en la reunión programada para el martes.

Salvatierra dijo que para paliar la emergencia en la maternidad, se precisan incorporar 90 funcionarios de salud y para poder trabajar como lo indican los protocolos, unos 420.

El convenio con clínicas privadas que permite derivar bebés de la maternidad ha logrado descongestionar el servicio de neonatología, pero para los trabajadores de salud esta medida no soluciona el problema de fondo, que es la falta de infraestructura y de personal.

“Es una solución parche, cuando acaben los convenios nuevamente la maternidad se verá en apuros por falta de espacio”, dijo Salvatierra.

PRESTACIONES DEL SUS

BENEFICIARIOSHace una semana, el Gobierno aprobó la Ley 1152 del SUS que plantea la atención de salud gratuita a partir del 1 de marzo. Los beneficiados son los que tienen entre 5 y 59 años y que no gozan de un seguro de salud. Son 3.114 los establecimientos públicos de primer nivel (postas, centros de salud y centros integrales) del país que deben dar atención gratuita a los afiliados al SUS a sola presentación de la cédula de identidad. El beneficiario debe esperar su turno para recibir atención en los centros de salud del primer nivel. Solo en caso de emergencia puede pasar a centros de otros niveles, de lo contrario debe esperar la transferencia a segundo o tercer nivel.

PRESTACIONESLos centros de salud ofrecerán 303 prestaciones gratuitas del Sistema Único de Salud. Podrán acceder a consulta preventiva anual para todos los grupos y consulta de desarrollo en menores de 2 años; a la toma de papanicolau; a consulta odontológica; a atenciones de prevención de anemia en niños, embarazadas y en mujeres pospartos; a prevención de deficiencia en vitamina y vacunación regular; y a desparasitación con mebendazol (primera y segunda dosis).

OTROS PRODUCTOSEl SUS también cubrirá atenciones para enfermedades infecciosas, parasitarias, cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea (manejo ambulatorio), coqueluche (manejo ambulatorio), erisipela (manejo ambulatorio), amebiasis, disentería amebiana aguda, giardiasis y malaria, enfermedad de chagas crónico (a partir de 1 año de edad), toxoplasmosis, leishmaniasis cutánea y mucocutánea, sífilis congénita, gonorrea, conjuntivitis gonocócica, linfogranuloma venéreo por clamidias y clamidiasis. Además de chancroide (chancro blanco), tricomoniasis y candidiasis vaginal, herpes genital, condilomatosis, síndrome de bubón inguinal, síndrome de flujo vaginal, úlcera genital y otras.

REGISTROLa inscripción al Sistema Único de Salud continúa en los centros de primer nivel y en puntos móviles, en todo el país. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha ya se han registrado 1,7 millones de personas al nuevo sistema. Se informó de que el acto oficial de lanzamiento del SUS se realizará este viernes, en Cochabamba con la presencia de las autoridades nacionales.

Fuente: eldeber.com.bo