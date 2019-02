Adepcoca anuncia proceso contra ministro Cocarico por ‘difamación’ sobre la golpiza a funcionario

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que un grupo de personas “pagadas” por la dirigencia de Adepcoca (organización sindical de cocaleros de La Paz) fue el responsable del hecho y que se hizo la denuncia correspondiente al Ministerio Público para dar con los autores.

El secretario de Industrialización de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), José Luis Campos, conminó al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, a presentar “pruebas” en relación a la denuncia sobre las agresiones al titular de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Martín Serrudo, que supuestamente fue ordenada por esa organización, caso contrario, advirtió con un “proceso por difamación”.

“Si no presenta las pruebas de que nosotros somos los responsables, nosotros le vamos a hacer un proceso de injuria o de calumnia”, indicó este martes el dirigente de los productores de coca de los Yungas en contacto con Radio Éxito.

Aunque no presentó pruebas, dijo que hay grupos de personas que buscan algún tipo de rédito económico o de fuente laboral al crear una mala imagen de la organización cocalera, pero que el Ministro “no puede acusar a personas que realmente no son responsables; no puede acusar (sin pruebas)”.

El sábado pasado el director de Digcoin, Martín Serrudo, fue víctima de una golpiza cuando tras ser interceptado durante una parada momentánea que hizo para alimentarse en una localidad de La Asunta.

“Nos detuvimos a cenar en la comunidad La Calzada y a horas 20 (del 9 de febrero), al terminar, se aproximaron varias personas preguntando qué estábamos haciendo. Procedieron a pinchar las llantas traseras del vehículo. Me sujetaron y me llevaron a la fuerza a una casa”, contó el funcionario.

“Me subieron al primer piso dejando al conductor afuera; sin embargo, pude distinguir a una persona robusta de cabello corto, tipo policía; me patearon la costilla, me fracturaron la nariz entre varios al punto de no poder pararme estando inconsciente, perdiendo mucha sangre”, añadió.

“No es la primera vez, son reiteradas veces que han pegado a nuestros compañeros y esta vez han mellado la dignidad y la integridad física del Director de Digcoin, del Viceministerio de Coca”, sostuvo.

