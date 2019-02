Al menos 100 trámites se paralizan cada día por conflicto edil en Vinto

Al menos 100 trámites quedan paralizados cada día en la Alcaldía de Vinto desde que estalló el conflicto por la alternancia en el Concejo Municipal, el 19 de febrero.

A ello se suman los cierres esporádicos de la vía al occidente del país por los bloqueos de pobladores de Llave Grande y comerciantes que piden la renuncia de los concejales titulares.

“No hay atención” y “nadie puede ingresar” son las respuestas que reciben a diario los vecinos que llegan al Concejo Municipal y la Alcaldía. Las dos puertas de ingreso están tapiadas y la gente que necesita hacer trámites ni siquiera encuentra un letrero informativo que indique a dónde pueden acudir.

Vinto afronta una de sus peores crisis por la alternancia política que practica el MAS para que los titulares dejen su cargo a media gestión y den paso a los suplentes.

Los manifestantes que apoyan la alternancia retuvieron la anterior semana a cuatro concejales del MAS, Hugo Cáceres, Joaquín Vegamonte, Elizabeth Ancalle y Martha Choque, para presionarlos a renunciar. Sólo uno de ellos, Vegamone, accedió y los otros tres denuncian acoso político. En tanto, un cabildo reconoció a los suplentes Lucía Estrada, Julieta Montaño, Félix Bedoya y Zacarías Fuentes.

El conflicto también ha obligado a reubicar a los funcionarios. “En el hospital municipal está Finanzas y Auditoría, en el coliseo Evo morales está el resto”, explicó el secretario administrativo de la Alcaldía, Renán Luján. Sostuvo que a diario el Ejecutivo atiende unas 150 solicitudes de los ciudadanos.

“Estamos haciendo todo lo que es trabajo de campo. En el edificio central trabajaban 180 funcionarios. Las direcciones de Urbanismo y Recaudaciones atendían a unas 50 personas”, informó.

Luján dijo que el personal se esfuerza por acomodarse en los nuevos ambientes. Este medio verificó que en el hospital los funcionarios trabajan en un espacio reducido, porque comparten las instalaciones con el personal de salud de Vinto.

El jefe administrativo considera que la atención se regularizó en un 50 por ciento y que el internet ayuda a superar algunos obstáculos. Sin embargo, varios contribuyentes mencionaron que no pueden seguir con sus trámites por falta de documentos físicos.

En tanto, el Legislativo prácticamente no funciona porque no cuenta con infraestructura alternativa. Un funcionario, que prefirió no identificarse por temor a represalias, subrayó que por jornada recibía más de 50 solicitudes de información, notas de inspección y otros servicios que están paralizadas desde el martes.

“Sólo algunos pudieron entrar la anterior semana, pero todo era controlado. Los que estaban en la puerta no nos permitían hacer casi nada”, expresó.

Mientras tanto, cientos de pobladores de la central regional de Llave Grande, comerciantes y vecinos de la zona sur permanecen en vigilia en la plaza de Vinto y los alrededores en espera de una solución.

SUPLENTES ESPERAN SESIONAR HOY

El presidente del Concejo Municipal de Vinto, Teófilo Huaranga, convocó para hoy a una nueva sesión en la que se pretende posesionar a los suplentes, pese a que persisten impedimentos legales.

Félix Bedoya, suplente de Elizabeth Ancalle, afirmó que las organizaciones sociales los convocaron para las 9:00 de hoy. Extraoficialmente se prevé inhabilitar a los titulares aplicando el reglamento interno del órgano deliberante.

Consultada sobre la alternancia, la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental, Jaqueline García, indicó que la norma prevé entregar un nuevo credencial a la autoridad que va suplir al titular sólo en casos de renuncia, sentencia ejecutoriada o fallecimiento.