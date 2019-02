Austria e Italia mantienen su rechazo a reconocer a Guaidó

EL autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. (EFE)

“Austria y muchos otros países reconocemos estados. No reconocemos gobiernos (…) No quiero ser demasiado legalista, pero no reconocemos gobiernos”, ha explicado la jefa de la diplomacia austriaca a su llegada al segundo día de la reunión informal con sus colegas de la UE en Bucarest.

La ministra austriaca, del partido de extrema derecha FPO y que mantiene vínculos estrechos con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien acudió a su boda, ha reiterado con todo el “apoyo al presidente de la Asamblea Nacional” de Venezuela, Guaidó.

Italia pide no repetir el error de Libia

El Gobierno italiano se ha pronunciado en la misma línea porque ello iría en contra del principio de no injerencia en los asuntos internos de un país y ha pedido evitar cometer el mismo error que en Libia. “Italia no reconoce a Guaidó porque estamos totalmente en contra del hecho de que un grupo o un grupo de países terceros pueda determinar las políticas internas de otro país”, aseguró el viceministro de Exteriores, Manlio Di Stefano, este jueves a la cadena Tv2000.

El viceministro italiano ha apelado expresamente además a la necesidad de “evitar” cometer “el mismo error” que en Libia, país sumido en una grave crisis política y de seguridad desde la caída del régimen de Muamar Gadafi tras una campaña aérea de una coalición de países primero, cuyo mando asumió después la OTAN.

“El mismo error se cometió en Libia y hoy en día es reconocido por todos. Debemos evitar que suceda lo mismo en Venezuela”, ha reclamado.

Fuente: elconfidencial.com