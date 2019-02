Blooming apunta a no bajar la intensidad

Es un pedido expreso del director técnico Erwin Sánchez para el duelo de este viernes ante Oriente (20:00), que se jugará en el Tahuichi. La academia reanudó prácticas este lunes tras un descanso.

Pasó Real Potosí y en Blooming no se piensa en otro objetivo que no sea Oriente. Tras un día de descanso en procura de reponer el músculo tras la maratón de partidos en el Apertura, el equipo volvió ayer a las prácticas en su sede campestre. No hubo conferencia de prensa, pero sí el técnico Erwin Sánchez permitió que exista una zona mixta en la que se dejó sentir la idea: no bajar la intensidad en el clásico.

“El profe nos viene pidiendo la misma entrega e intensidad que manejamos siempre; solo así vamos a tener más posibilidades de ganar”, dijo José Vargas.

El DT Sánchez en más de una ocasión, dejó en claro que ante Oriente son solo tres puntos, aunque sabe, porque vivió este tipo de partidos como jugador, que ganar le permitirá no solo seguir en el lote de punteros, sino tonificarse para lo que se viene.

Por esa misma ruta transitó Junior Sánchez, uno de los que tiene grandes posibilidades de volver al equipo titular luego del partido del sábado. “Hay que mantener la misma idea de los anteriores partidos, dejando siempre todo en la cancha”, sostuvo el volante. La academia lleva tres victorias al hilo y va por la cuarta; pero además busca mantener una buena racha ante Oriente ya que no pierde desde hace año y medio.

Frente a Real Potosí, el DT Sánchez no puso de inicio a jugadores clave como Paúl Arano, Rafael Barros, Cristhian Latorre y Junior Sánchez apuntando al choque del viernes. “Lo hice pensando en ellos”, respondió el DT desviando la pregunta de si los había reservado para el clásico. Aunque en realidad, los cuatro venían con desgaste por la maratón de partidos del torneo.

El que se mantuvo en el once titular fue el brasileño Rafinha, de gran presente en la academia y uno de los preferidos por los hinchas. El brasileño terminó siendo decisivo para el empate parcial ante Real Potosí y para los últimos dos goles de la academia. No ha tenido descanso como tampoco el delantero Leo Vaca aunque está claro que ambos tienen un nivel óptimo para aportar a la academia.

“Ese es un mediocampo que viene jugando desde el anterior semestre, a excepción de Rafinha que llegó este año”, sostuvo José Vargas que puede ser otra de las variantes en el onceno. Además, el jugador se refirió a cómo llegan ambos luego de sus últimos partidos (Blooming venció a Real Potosí y Oriente perdió ante Nacional). “Este es un partido especial, no importa cómo se llega. El objetivo es trabajar al máximo para corregir errores”, afirmó.

Por el brasileño Barros jugó el argentino Maximiliano Blanco que le marcó tres goles a los lilas. Era el tercer partido que jugaba con la celeste y al final se le dio. “Será un partido a cara de perro durante los 90; no hay quién llegue mejor porque son partidos únicos”, sostuvo Blanco que no ocultó su sueño de jugar y marcar. “Me han hablado mucho de este partido y ojalá que pueda tener minutos”, añadió.

Hoy Blooming vuelve al trabajo en el que se apunta a conformar el onceno que se presentará el viernes desde las 20:00.

Los brasileños son la sensación

Si hay algo que entusiasma a los hinchas de Blooming en estos momentos, son los jugadores brasileños Rafinha y Rafael Barros. Ambos jugaron juntos pocos minutos el sábado ante Real Potosí, aunque demostraron un gran nivel.

Para efectos de recaudación Oriente auspicia de local, pero gracias a un acuerdo entre dirigencias en la secretaría de Blooming también se podrán adquirir las entradas. Las oficinas de la academia están en la Av. Alemana, calle Motacú.

Fuente: diez.bo