Campesinos exigen la destitución de la Directora del INRA en Beni

Gimena del Carmen Borges dijo que no renunciará a su cargo. Es denunciada de discriminación al personal y a las organizaciones sociales.

Directora Departamental del INRA Beni, Gimena Borges. Foto: Ministerio de Desarrollo Rural

La Paz, 20 de febrero (ANF).- La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Beni exige la inmediata destitución de la directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Gimena del Carmen Borges, le acusan de atentar contra el proceso de cambio y de discriminación.

“Pedir su renuncia inmediata o su destitución (…). No podemos tener a una directora departamental que discrimine a funcionarios y mucho menos a organizaciones sociales”, dijo el dirigente José Ayala.

La directora manifestó que no renunciará a su cargo. “No va a venir un x ciudadano a decirme que renuncie, porque no lo voy a hacer, no me voy a dejar ultrajar. Hoy mismo me voy a constituir en la Defensoría del Pueblo”, declaró al programa Hora 27.

Cinco provincias del departamento asistieron a la asamblea donde las organizaciones pidieron su destitución inmediata o de lo contrario su renuncia, por no coordinar con las organizaciones sociales y porque presuntamente discrimina a los funcionarios de esa institución.

El voto resolutivo que la organización emitió fue respaldado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras asuma cartas sobre el asunto.

“El motivo de la presente es para hacer conocer a su autoridad nuestro respaldo de manera orgánica al documento del voto resolutivo del ampliado departamental de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Beni (…), para la destitución inmediata de la directora del INRA Departamental, Gimen del Carmen Borges.

Asimismo, los exfuncionarios de esa institución mediante otro voto resolutivo también demandaron la destitución de la autoridad departamental del INRA, “por atenta contra la integridad institucional, proceso de cambio que vive el país, la salud del funcionario público, discriminación, atentar contra los derechos de discapacidad, amedrentamiento al personal, abuso de autoridad y renuncia masiva del personal por hostigamiento a los servidores públicos”.

/NVG/

Fuente: ANF