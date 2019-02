Canciones de Ariana Grande y Ed Sheeran, vetadas en Indonesia por “pornográficas”

Los cantantes Ariana Grande y Ed Sheeran. CORDON PRESS

Java Occidental ha dictaminado que 85 temas musicales solo puedan ser reproducidos entre las diez de la noche y tres de la madrugada por contenido “obsceno”

Ariana Grande y Ed Sheeran son dos de los artistas más reconocidos en la industria musical, pero eso no quiere decir que sus canciones sean del agrado de todo el mundo. Tal como recoge The Guardian, el comité de radio y teledifusión de la conservadora provincia de Indonesia Java Occidental ha decidido vetar 85 canciones por contenido adulto y ofensivo. Entre ellas se encuentran 17 temas occidentales como Love me harder de Grande y Shape of you, de Sheeran.

El comunicado se difundió este martes y especifica que las canciones señaladas solo podrán ser emitidas durante cinco horas entre las diez de la noche y las tres de la madrugada. El veto se produce a temas que “presentan a la mujer como objetos sexuales”, especifica la nota. “Lo que se está prohibiendo no son las canciones en sí, sino las letras que contienen pornografía, asociaciones pornográficas y obscenidades”, ha afirmado Rahmat Arifin, jefe adjunto de la comisión, a la revista indonesia Tempo.

Entre los otros temas prohibidos por la comisión se encuentran: Dusk Till Dawn, de Zayn y Sia; Sangria Wine, de Pharrell Williams y Camila Cabello; Mr. Brightside, de la banda The Killers; Overdose, de AGNEZ MO y Chris Brown; Makes Me Wonder, de Maroon 5; That’s What I Like, de Bruno Mars; Fuck it, Don’t Want You Back, de Eamon; y Wild Thoughts, de DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller.

Según cuenta The Guardian, esta prohibición no es tanto una regulación sino más una guía para los medios de esta provincia que alberga a más de 48 millones de personas, aunque puede haber sanciones contra las radios y televisiones que la violen.

Esta medida se produce tres semanas después de que se presentase una propuesta de ley en el parlamento de Indonesia para prohibir “influencia extranjera negativa” a través de la música. Uno de los artículos habla de prohibir el contenido blasfemo o pornográfico y penarlo con multas e incluso la cárcel. Muchos artistas locales calificaron al proyecto como una vulneración a la libertad de expresión.

A su vez, Indonesia ha sido protagonista en los últimos tiempos de varias polémicas con artistas musicales extranjeros. El pasado diciembre se eliminó una publicidad televisiva en la que el grupo femenino de K-pop Blackpink aparecía con faldas y vestidos cortos, lo cual fue considerado por la comisión como una ofensa a la decencia y a las normas morales. En 2012, Lady Gaga tuvo que cancelar un concierto en la capital Yakarta porque un grupo de radicales islámicos amenazó con evitar físicamente que la artista se presentase.

Ariana Grande se ha posicionado en el último tiempo como uno de los referentes de la música pop. Habiendo ganado su primer premio Grammy dos semanas atrás y poco después de convertirse en la mujer más popular de Instagram con más de 146 millones de seguidores, a la artista le espera uno de sus mejores años de carrera. Ed Sheeran, por su parte, se coronó en 2018 como el artista que vendió más entradas en los últimos 30 años. Esto como parte de su gira mundial que tiene previsto pisar suelo indonesio el próximo 5 de mayo.