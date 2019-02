Cárdenas: Promulgación de la Ley del SUS es la consumación de un acto demagógico

Esta mañana, el presidente Evo Morales afirmó que quienes rechazan el SUS son enemigos de la vida y la salud.

Víctor Hugo Cárdenas. Foto de archivo: Facebook.La Paz, 20 de febrero (ANF). – El candidato a la presidencia de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, consideró este miércoles que con la promulgación de la Ley del Sistema Único de Salud (SUS) se consolidó un acto demagógico del Gobierno.



“La promulgación de la Ley sobre el SUS es la consumación de un acto electoral y demagógico, porque durante 13 años este Gobierno no se ha preocupado de la salud” y recién intenta asumir acciones, dijo.

Aseguró que el Ejecutivo no tiene políticas públicas en este tema porque atender la salud, como propone el SUS, no es solamente la construcción de hospitales.



También se tiene que dar “medicamentos, equipamiento, ítems y capacitación a médicos, (pero) lo que hace el SUS es simplemente una ampliación de prestaciones de servicios sin el respaldo financiero y sin la viabilidad técnica ni profesional”, sostuvo.



Esta mañana, el presidente Evo Morales promulgó la Ley del SUS y afirmó que quienes la rechazan son enemigos de la vida y la salud.

“Quienes rechazan esta Ley son enemigos de la vida, quienes rechazan esta Ley son enemigos de la salud, quienes rechazan esta Ley son enemigos de la gente que no puede pagar siquiera consultas, cómo podemos rechazar esta Ley”, cuestionó el Jefe de Estado.



Entre tanto, el Colegio Médico de Bolivia resolvió reactivar sus medidas de presión en demanda de mejores condiciones para la aplicación del SUS.

“Los profesionales hemos decidido que a partir del 6 de marzo retomaremos las medidas de presión (…) que consistirán en movilizaciones, paros, marchas y todas las medidas que el caso amerite”, dijo ayer el presidente del Colegio Médico, Erwin Viruez.



El Gobierno determinó aplicar el SUS desde el 1 de marzo con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares.

