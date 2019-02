Carlos Gómez, el volante que debutó sin entrenarse en Bolívar

El chileno se fue directo a Montevideo para sumarse al equipo y jugar en la victoria ante Defensor Sporting (2-3). Afirmó que espera conocer más a sus compañeros.

El mediocampista chileno Carlos Gómez tuvo un debut curioso en Bolívar. Ingresó en el partido contra Defensor Sporting y tuvo un debut aceptable en el triunfo de 2-3 en Uruguay, pero no se entrenó con el plantel.

Gómez llegó un día antes a Montevideo y, de manera rápida, conoció a sus compañeros. Al día siguiente jugó con ellos la Copa Libertadores, situación que no es habitual.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Campos reclama más de $us 100.000 a Blooming

“Mi debut fue algo que no estaba planificado, el profesor (César) Vigevani, me habló minutos antes (del partido) para que ingrese al campo de juego. Me pidió que esté bien parado, traté de hacer lo mejor que pude. Intentaré adaptarme rápido, ya debuté, ahora debo conocerlos mejor”, manifestó Gómez al programa Futbolmania.

El jugador chileno llega en lugar del español Iker Hernández quien fue cedido al club San José. Con la llegada de Gómez el cupo de extranjeros en Bolívar está completo.

TE PUEDE INTERESAR: Un ilusionado Baldivieso fue presentado en Always Ready

“Ahora pretendo ambientarme lo más rápido, por suerte el profesor ya me conoce, estuvimos juntos en el Cobreloa. El grupo es muy unido, espero poder dar muchas alegrías a la afición”, finalizó Gómez.

El resto del plantel celeste llegó de Uruguay en horas de la tarde de jueves. Mañana los jugadores del primer plantel regresarán a los entrenamientos en Tembladerani, la academia recibirá este domingo al conjunto de Nacional Potosí.

Fuente: diez.bo