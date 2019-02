CIDH tendrá 25 audiencias y plataformas alistan vigilias

Preparan el traslado de al menos 2.000 activistas a Sucre para denunciar la violación del voto del 21F. Ayer llegaron a Bolivia cuatro comisionados.





En Sucre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su 171 Periodo Extraordinario de Sesiones, durante el cual se instalarán 25 audiencias públicas sobre casos que involucran a al menos 12 países.

De forma paralela, las plataformas alistan plantones, vigilias y movilizaciones con el fin de “hacer escuchar su voz” sobre el 21F. Mientras que desde el masismo anuncian una “policía sindical” para velar por las audiencias.

Ayer, llegaron a Sucre los primeros cuatro comisionados Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola y Paulo Abrao. Ellos participarán en las sesiones de la CIDH, las que se realizarán en el Centro Internacional de Convenciones, ubicado a cinco kilómetros de la ciudad.

Los primeros días, los miembros de la Comisión trabajarán en temas internos. Luego, durante el 13, 14 y 15 de febrero, los altos comisionados instalarán las audiencias públicas, según la CIDH (ver infografía).

“Nosotros también organizaremos un plantón, una vigilia en inmediaciones de donde se instalarán las audiencias de la CIDH. Sabemos que no se va a tocar temas de Bolivia, pero es una oportunidad para mostrar a los organismos internacionales, al mundo entero, que existe un gran número de personas que están en contra de la reelección inconstitucional de Evo Morales”, dijo Christian Tejada, líder de Generación 21.

Frente a ese anuncio, el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Chuquisaca Román Barrón informó que desplazarán a 200 “policiales sindicales” para resguardar la seguridad de los comisionados de la CIDH.

Beto Astorga, del colectivo Otra Izquierda es Posible (OIP), anunció que al menos 2.000 activistas, “con pancartas y gritos de Bolivia dijo No” irán a Sucre, para hacer escuchar su rechazo contra la reelección.

“Además, como plataforma OIP, entregaremos una carta a los comisionados para pedirles que de una vez se pronuncien sobre la repostulación inconstitucional de Morales”, dijo Astorga.

La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, dijo que los comisionados escucharán a sectores de la sociedad civil, pero no emitirán ningún criterio. “Serán conversaciones privadas, no habrán audiencias públicas en relación con cualquier situación de Bolivia”, explicó.

El dirigente campesino Jacinto Herrera anunció que el Pacto de Unidad presentará documentos sobre cómo mejoraron las condiciones de vida en Bolivia.

Presidenta de la CIDH: “No se tratarán temas de Bolivia”

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, aseguró que ese organismo internacional realizará audiencias públicas y reuniones de trabajo interno, pero no analizará temas inherentes a la problemática de Bolivia, por ser el país anfitrión.

“La Comisión en principio trabajará internamente, posteriormente trabajará en temas de diferentes estados, pero no se tratarán temas de Bolivia, porque Bolivia es el huésped de estas sesiones”, dijo May Macaulay en contacto con los periodistas.

Aclaró que los comisionados escucharán a los sectores de la sociedad civil, pero no emitirán ningún criterio. “Serán conversaciones privadas, no habrán audiencias públicas en relación con cualquier situación de Bolivia”, subrayó.

La Comisión Interamericana, de siete miembros, se completará hoy, jueves, con el inicio de las reuniones internas en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre.

De acuerdo a la agenda del 171 Periodo Extraordinario de Sesiones, el presidente Evo Morales estará presente en el acto de inauguración, previsto para este 11 de febrero. (ABI)



Página Siete / Beatriz Layme / La Paz