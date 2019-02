Cómo se construyó el poder militar en 20 años de chavismo: ¿Es posible su ruptura con Maduro?

“Ha habido un goteo: cada tanto, algún militar diciendo que reconoce a Guaidó. El Alto Mando se mantiene, pero hay mucha deserción en la base. Da la impresión de que las FFAA se están desmoronando, producto de la reestructuración que se hizo y de la penuria socioeconómica de los cuadros medios y bajos. No se alimentan bien y están desnutridos, no tienen buen armamento, ni uniformes. Me parece que no podrían coordinar ninguna acción, así que no creo que se alineen detrás de una transición democrática. Pero pueden continuar derrumbándose a un ritmo lento, lo que haría entrar a Venezuela en una situación de caos”, concluyó López Maya.