Demócratas despreocupados por nulos y blancos en Primarias y desconocen a San Martín

La diputada Rose Marie Sandóval informó que en un congreso de Demócratas ya pidieron la expulsión de la diputada San Martín que dijo que Ortiz y Rodríguez fueron elegidos candidatos entre “gallos y medianoche”

Los candidatos de Bolivia dice No. Foto: radio Fides

La Paz, 3 de febrero (ANF).- El candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez, aseguró que no les preocupa el 26,23% de nulos y blancos que obtuvieron en las Elecciones Primarias. Pidieron la diputada Fernanda Sanmartín.

La pasada semana, la diputada San Martín dijo a ANF que los resultados en el caso del binomio de los Demócratas demuestra que “hay una cantidad significativa en contra de una candidatura impuesta entre gallos y medianoche”, sostuvo.

Rodríguez rechazó esta declaración, en respuesta dijo que la diputada San Martín no es “estadística”, es decir, que no conoce sobre estadística, como el senador “yo tengo conocimientos de estadística”, afirmó al explicar por qué “no les preocupa” los datos.

“No se puede analizar datos sobre un universo mínimo”, sostuvo, detalló que de un universo de al menos 300.000 militantes solo votaron 18.778 de ese grupo 14 mil eran sus delegados. “Eso representa poco más del 5% de toda nuestra militancia, por eso ni siquiera se puede tomar como muestra”, dijo.

El binomio Bolivia dice No llamó a su militancia a no participar de las Elecciones Primarias, para no avalar la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera.

La diputada Sandóval acusó a su colega San Martín de ser “llorona” porque en los Demócratas no accedieron a sus “caprichos”, porque supuestamente quería acceder a diferentes cargos en el nivel nacional y departamental de ese partido.

“Estamos hablando del capricho de ser legítimamente como secretaria de la Mujer o poner a una mujer, y cuando pierde por votación sale el llanto y se enoja”, sostuvo.

Acotó que la legisladora no tiene ningún derecho de afirmar que los candidatos Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez no tienen el apoyo de la militancia, porque San Martín no participó del congreso donde se tomaron decisiones y la desautorizó a hablar de los Demócratas

“Las declaraciones de Fernanda están fuera de foco, hace tiempo que no se le toma en cuenta y se ha hecho una solicitud de expulsión, ha sido leída en el consejo nacional de Demócratas”, afirmó.

Rose Marie Sandóval dijo que San Martín “es como si no existiera” (…), “no es nadie en el partido”, al rechazar la denuncia de su colega.

/NVG/

Fuente: ANF