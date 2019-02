Deslizamiento sigue activo en los Yungas; 4 tramos cerrados en vías de La Paz y Beni

Desastre en el departamento de La Paz: Ayer suspendieron momentáneamente labores de rescate y de manera oficial fueron confirmadas 15 muertes > Caranavi está aislada, quedó sin el suministro de agua potable, sin combustible y tampoco hay los suficientes medicamentos en los hospitales, según informó el alcalde Daniel Paucara



La Paz, El Diario.- El deslizamiento en el sector de los Yungas, que oficialmente cobró 15 vidas, varios heridos y cientos de afectados, sigue activo, por cuanto ayer, las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas, de manera momentánea, según informe del ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Por el momento hemos suspendido todas las tareas de búsqueda y rescate porque el deslizamiento sigue activo, incluso el equipo pesado que está semienterrado todavía no estamos (…) rescatando porque hay bastante agua en el talud”, dijo esta autoridad a una red televisora local.

Sin embargo, se continuó con trabajos en la parte alta del cerro para que las personas puedan pasar.

En horas de la mañana de ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el deceso de 14 personas y más de 50 heridos; sin embargo, por la tarde el Ministerio de Salud, a través de su titular, Gabriela Montaño, informó que Reynaldo Calle Yapita, herido en el segundo deslizamiento en la ruta Caranavi-Yolosita, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Con este nuevo deceso la cifra de víctimas oficialmente reportadas subió a 15; sin embargo, el alcalde de Caranavi, Daniel Paucara, aseguró que hay dos muertos más.

A consecuencia de las lluvias, Caranavi quedó aislada. En la víspera se reportó carencia de agua potable, combustible y medicamentos en los hospitales, según informó el burgomaestre.

“El desborde ha afectado a 11 urbanizaciones y anegó a muchas de las calles; han caído puentes, plataformas y estamos incomunicados. No tenemos agua potable, hay escasez de combustibles y en nuestros centros de salud no hay medicamentos”, informó Paucara a radio Fides.

Agregó que están colaborando con el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) para conseguir una vía de salida de la ciudad.

“Con la maquinaria de la Alcaldía, de las empresas que trabajan aquí y con la ayuda de otros municipios de la zona, estamos tratando de colaborar para abrir la vía desde aquí, mientras el Sedcam trata desde el otro lado”, explicó el Alcalde de Caranavi.

Cuatro tramos cerrados por derrumbes

En vías de La Paz y Beni

ABC despliega maquinaria pesada y pide no transitar por el sector del derrumbe en la ruta a Caranavi



Lluvias provocaron el cierre de cuatro tramos en los departamentos de La Paz y Beni.

Las continuas lluvias de los últimos días provocaron el cierre de cuatro tramos en los departamentos de La Paz y Beni, según informó el especialista en Conservación Vial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Saúl Sánchez.

Señaló que varias carreteras se encuentran cerradas en el departamento del Beni, el norte y los Yungas de La Paz; el resto de la Red Vial Fundamental hacia el oriente y al sur se encontraría transitable.

Sánchez detalló que la ABC cerró el tramo Caranavi-Guanay, después de que se registró un deslizamiento por las intensas lluvias en el sector de puente Armas de Choro.

Agregó que se cerró por horas el tramo Unduavi-Puente Villa, en el sector del Velo de la Novia, y que se habilitó el tránsito vehicular de 6.00 a 8.00; de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00.

Sánchez también informó que en el departamento de Beni se cerraron por las intensas lluvias los tramos Rurrenabaque-Riberalta y Yucumo-San Borja-San Ignacio.

“La carretera Rurrenabaque-Riberalta estaría saturada en este momento, por lo que se ha decidido el cierre de la carretera. Lo propio la carretera Yucumo-San Borja-San Ignacio, esta carretera también se encontraría cerrada”, dijo.

MAQUINARIA PESADA

Desde el día del deslizamiento, el sábado pasado, en el sector puente Armas de Choro, en la vía Caranavi-Yolosita, se desplazó 15 maquinarias pesadas para realizar trabajo de rehabilitación en varios tramos afectados en el sector. Se pidió a la población no transitar por ese sector, para no perjudicar las labores de recuperación de la vía.

El gerente regional de la ABC de La Paz, Boris Calcina, señaló que desde el momento del evento la ABC no solo dispuso maquinaria pesada, sino también personal técnico en el lugar para atender este tema de emergencia (…). “Estamos pidiendo y apelando a la población para que nos apoyen cumpliendo con las restricciones que se ha implementado con la no circulación por el tramo para no poner en riesgo la vida de los transeúntes, de los técnicos y de las maquinarias”, dijo.

Detalló que el personal técnico está trabajando con 15 maquinarias en ese sector, cuatro excavadoras, nueve volquetas, un cargador frontal y una retroexcavadora.

DIAGNÓSTICO

Informó que los técnicos de la ABC están realizando un diagnóstico para ver la mejor manera y más segura de trabajo, tomando en cuenta que la zona está inestable por la humedad y las intensas precipitaciones pluviales.

“El personal técnico está dispuesto, nuestro presidente de la ABC ha estado ayer en la zona, y nuestros especialistas ahora están realizando un sobrevuelo con drones y con personal especializado para encontrar la alternativa más técnica y pronta para dar solución a este problema”, agregó.

Entre el sábado y domingo, el cerro a la altura de puente Armas de Choro se desplomó por las intensas lluvias en dos oportunidades y ocasionó la muerte de más de 10 personas y medio centenar de heridos.

