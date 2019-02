Diputado admite que habló de magistrado Aguayo con Borda

Edwin Aguayo fue asesor de la bancada de Potosí durante la Asamblea Constituyente. Pese a no tener posgrados fue llevado a la sesión de la Asamblea con 60.5 puntos

La denuncia del diputado José Carlos Gutiérrez (UD) sobre un supuesto tráfico de influencias fue negado por el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS); pero el otro legislador involucrado en la denuncia, Esteban López Fernández, admitió que hubo esa llamada telefónica y dijo fuen una simple “conversación” en ese entonces.

“Conversamos uno puede conversar también, ¿no? Siempre tiene uno algo qué se yo, pero después no, nunca nosotros hemos intervenido, por lo menos yo, ni siquiera sé cómo fueron elegidos ni cuánto puntaje, nada”, dijo el diputado López.

Momentos antes Borda no explicó el caso y solo dijo que le parecía raro que salga esa denuncia cuando él es presidente de la Cámara Baja y no haya salido cuando era diputado, “que revise ese diputado si es que estuve en ese proceso, yo era parte de la comisión de justicia y la comisión calificó al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agrario, no tuve participación del Tribunal Supremo de Justicia ni del Tribunal Constitucional, esa fue atribución de la comisión mixta de Constitución”.

El diputado Gutiérrez presentó un audio en el que se escucha una conversación que supuestamente fue entre Víctor Borda, Esteban López y una tercera persona que aparece como “Jacinto” en el que se escucha pedir el apoyo para el entonces candidato Edwin Aguayo, de Potosí.

“Quiero que te reúnas con mi candidato pues, para el Tribunal de Justicia, Edwin Aguayo a ese hay que apoyar hermano (…) le voy a dar tu teléfono para que le ayudes, Edwin Aguayo, es del proceso, cuate”, se escucha en el audio que entregó el diputado opositor a los medios.

Por eso la consulta fue para el diputado López. ‘¿Pero la conversación hubo?’, quizá hemos comentado como amigos, después no”, dijo el legislador masista en contacto telefónico.



Edwin Aguayo es uno de los magistrados electos en 2017 y los opositores cuestionaron que aunque no contaba con posgrados llegó hasta la Asamblea con 60,5 puntos de 100 posibles.

Aguayo, según su hoja de vida fue asesor de la brigada potosina durante la Asamblea Constituyente, y uno de los constituyentes en esa brigada era precisamente Víctor Borda.

