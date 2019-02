Dorado y la amenaza del oficialismo a un juez: No aceptamos que el MAS quiera meter la mano a la justicia

El diputado Luis Felipe Dorado celebró la admisión de una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la habilitación de la candidatura de Evo Morales por parte del juez 6º de Familia de Santa Cruz, Alberto Zeballos, amenazado con un juicio por el partido de Gobierno.

Dorado criticó las amenazas del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el juez Zeballos que estaría dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE) la cual prohíbe la reelección indefinida de cualquier autoridad.

“El Tribunal Constitucional (Plurinacional) estableció otra cosa, que puede haber elecciones indefinidas, para alcaldes, concejales, presidente, gobernadores, y va en contra de la CPE, lo que está haciendo el juez Alberto Zeballos es correcto, puede admitir” indicó.

El legislador aseguró que cualquier juez que tenga “dos dedos de frente” tiene la obligación de admitir cualquier denuncia o demanda que exija el cumplimiento de la CPE.

“No puede venir el MAS a amedrentar a los jueces para que no se haga justicia, ese es el legado que quiere dejar el MAS, que no se respete las leyes y la CPE. No aceptamos que el MAS quiera meter la mano a la justicia para que no se haga justicia” finalizó Dorado.

Fuente: Brigada Parlamentaria