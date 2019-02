El biógrafo de Diana afirma que a Meghan Markle la están tratando igual de mal que a Lady Di

La percepción social de Meghan Markle mientras entra en la recta final de su embarazo divide más que el Brexit. En las últimas semanas, la escalada entre detractores de Markle (tabloides y el hombre más polémico de Inglaterra, Piers Morgan, que la han rebautizado como Duquesa Difícil) y aliados (como George Clooney o Sarah Ferguson) ha ido a más. Y todos la comparan con la misma figura: Diana de Gales. Un referente que la propia duquesa aceptó en su momento, según uno de los hombres que más sabe de los royals, y en especial de Diana: Andrew Morton.

El hombre que sacudió la monarquía británica en su momento más bajo con la biografía Diana: su verdadera historia ha publicado un exenso análisis en el Telegraph, donde afirma que Meghan ha fracasado en la estrategia que supuestamente le iba a granjear el amor del pueblo: copiar el manual de Diana de Gales, adaptado al siglo XXI.

O, más bien, que a pesar de haber jugado perfectamente según las reglas de Diana, el público se le ha echado encima igual. Morton señala varios de los hitos en los que Markle ha jugado sus cartas. Empezando por el amistoso duelo estilístico con Kate Middleton, salpicado con las constantes referencias al guardarropa y los complementos de la madre de Guillermo y Harry (algo que Middleton también ha sabido explotar desde hace años mientras aseguraba su propia imagen). Pero, sobre todo, al emprender el salto vital al que se ha adoptado a la perfección. Morton cuenta que Diana le dijo que el primer año de vida royal la dejó “exhausta”, pero enumera los increíbles logros de Markle en su nueva vida.

Alguien sin experiencia previa en una casa real con tradiciones inescrutables ha cumplido con más de 100 actos de agenda oficial, se ha puesto siempre al servicio de la reina -en breve visitará Marruecos junto a Harry en viaje oficial a petición de Isabel II-, ha adoptado rápidamente la misión que Harry heredó de su madre, con frecuentes colaboraciones benéficas. Mientras va aceptando diversos patronazgos reales, una de las ocupaciones que más acercan a los Windsor a la gente sin perder la tradición. Todo esto sin perder el buen ánimo, cargando con un embarazo, y con una dedicación extrema a la gente. Con apariciones no agendadas entre los más desfavorecidos, que tanto recuerdan a las escapadas de Diana.

En general, un primer año en el que ambas siguieron caminos parecidos: agenda infernal, adaptación a la brava a los ritmos de una institución con inercias milenarias, refugio en el cariño del público en los actos públicos y cierto sector de la prensa agitando una opinión pública a la contra. Una de las grandes diferencias, eso sí, está en el apoyo absoluto e incondicional de Harry. Pero, aún así,, señala Morton, Markle y Diana tienen otro elemento en común: la indefensión–

Uno de los peajes que Meghan tuvo que pagar para unirse a los Windsor fue renunciar a sus redes sociales e Internet, donde llevaba una exitosa publicación de lifestyle –The Tig-. Todo el odio que recibe Markle desde Internet carece ahora de fuente de réplica y, más importante: nadie la ayuda. Una de las reglas de oro de los Windsor es no negar las historias falsas. El adagio es viejo y solemne: “si desmintiésemos una, tendríamos que desmentir todas”, algo inaudito para una personalidad de Hollywood, que tiene que ver constantemente cómo cada aspecto de su vida, incluso la carta que le mandó a su padre, la última llamarada en este incendio constante de su figura pública, están sometidas al escrutinio de la masa.

Andrew Morton recuerda que Diana Spencer nunca se acostumbró a ser Diana de Gales -también porque era más joven y menos famosa en origen que Meghan- y, sobre tdoo, nunca se acostumbró a que “nadie [entre los Windsor] me dijese nunca ‘¡buen trabajo!’ o me diese alguna muestra de ánimo”. Morton, confidente durante largas jornadas de las penas de Diana, cree que Meghan ha “fracasado” en el empeño por emular a la suegra ausente. Pero no porque no haya conseguido acercarse a la figura imposible de la royal más famosa del siglo XX. Sino porque, teoriza, ya no estamos ante una Diana 2.0, sino ante los últimos compases de la primera versión de Meghan Markle. Un nuevo tipo de royal repleta de autoconfianza, capaz de sobrevivir a esta descarga constante de “residuos” -como llama Sarah Ferguson al ambiente tóxico de redes y tabloides digitales- y de quien “aún no hemos visto nada”.