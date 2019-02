El Gobernador de Jujuy continúa la polémica: “Bolivia no nos trata bien, somos los tontos del barrio”

La autoridad argentina aseguró que no se trata de un tema de xenofobia y reveló que es nieto de ciudadanos bolivianos.

Continúa la polémica. Después de la polémica por la situación que atravesó en Bolivia el músico jujeño Manuel Vilca, donde le cobraron 22 mil bolivianos en un hospital público luego de un accidente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a referirse a la “falta de reciprocidad” entre los países.

“Terminamos siendo los tontos del barrio. Acá no hay un planteo xenófobo. Yo soy nieto de bolivianos, no tengo nada contra ellos, pero en Bolivia no nos tratan bien. Nos cobran de todos y acá los atendemos gratis. Nosotros somos un pueblo muy generoso”, señaló Morales.