El joven que suplantó a una mujer da dos versiones

Un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en la ciudad de Cochabamba, fue aprehendido por la Policía tras intentar suplantar, vestido de mujer, a una postulante en el examen de ingreso a la facultad de Tecnología, según publicó el periódico Los Tiempos.

“Estaba adelante, en la gradería de abajo y una docente o auxiliar me vio, me estaba por dar las hojas del examen, pero me dijo ‘tú no eres esa persona’ y yo soy bien nervioso y me delaté a mí mismo”, manifestó Brayan G., de 19 años, en celdas policiales.

Según el mismo medio, el joven dio dos explicaciones diferentes sobre el hecho. Primero dijo que una persona lo habría contactado para ofrecerle dinero a cambio de aprobar el examen. Le habrían dado la cédula de identidad de la postulante y habrían contratado los servicios de una maquilladora.

Más tarde, en presencia de la Policía, el joven cambió de versión afirmando que lo hizo por su enamorada.

“Yo solo quiero estudiar, es lo que me gusta, quiero ir a Japón a especializarme, no quiero que me perjudiquen mucho”, expresó.

El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, dijo que no existe una norma específica que sancione a los estudiantes que hacen trampa en los exámenes, pero que son las autoridades de cada universidad las que deben tomar una determinación.

En Santa Cruz, durante la toma de la Prueba de Suficiencia Académica en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también se registraron irregularidades. Al menos ocho alumnos usaron tecnología para conseguir ayuda externa para responder correctamente a las preguntas.

