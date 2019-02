El narcotráfico se mantiene a pesar del veredicto contra “El Chapo”

No obstante, algunos ex agentes cuestionaron por qué el gobierno federal no eligió utilizar en esta ocasión la evidencia en contra del Chapo para conseguir que él cooperara y diera información sobre todas las relaciones del Cártel de Sinaloa con políticos, banqueros y abogados o sobre el Mayo Zambada, quien nunca ha sido arrestado. (Los abogados defensores del Chapo declararon que nunca se le ofreció un acuerdo con la fiscalía y que él lo habría rechazado de ser así).