Elecciones 2019: Lo popular democrático contra el populismo autoritario

Todo las contiendas electorales suponen el enfrentamiento de ideas y formas de hacer política. La elección presidencial de 2019 no es una excepción. Estamos frente a una contiende entre los popular democrático y el populismo Autoritario.



Óscar Ortiz por un lado encuentra su respaldo en los sectores populares del departamento de Santa Cruz, donde su partido (Demócratas) ha construido una gran estructura de apoyo popular que sin duda constituye el voto duro de su candidatura.

El proyecto de Ortiz tiene como fuente el éxito del Departamento de Santa Cruz, la región más desarrollada de Bolivia. Ortiz se apoyó en la idea de que los sectores populares quieren el progreso que existe en Santa Cruz para toda Bolivia, y se aleja de la demagogia caudillista en la que están los demás candidatos. Su proyecto es democrático popular, porque entiende que la democracia se construye con partidos políticos que cuenten con estructuras reales.



Por otra parte Evo Morales y Carlos Mesa encuentran su apoyo en herramientas autoritarias. El primero utilizando las instituciones del estado para perseguir al que piense diferente y el segundo instrumentalizando los medios de comunicación para crear un espejismo político. Tanto Mesa como Morales han sido catalogados como autoritarios en sus gestiones de gobierno, y ambos son representantes de las ideas populistas clásicas en los países de América Latina.

Mesa trata de recrear una imagen paternalista y de superioridad, dejando de lado sectores populares, apoyándose en sus amigos, tanto periodistas como ex funcionarios de gobierno.

Mesa no acepta críticas, ni internas o externas, no se muestra abierto y bajo lema de ciudadanía ha creado una estructura política mínima que no puede responder a una contienda electoral frente al Movimiento al Socialismo.



Morales, sigue mostrando su postura autoritaria bajo la idea de un caudillo indígena, se muestra fuerte, con una estructura política grande y que solo encuentra como rival la estructura que respalda a Ortiz.



La elección de 2019 es clara, lo popular democrático de Oscar Ortiz, frente a las opciones autoritarias de Morales y Mesa. Es evidente que el problema de la democracia no es solo Morales y su partido. El problema es el autoritarismo, el caudillismo y el paternalismo.

Sebastian Landivar

Abogado y Master of Laws (Universidad de Göttingen)