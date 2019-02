Evo causa polémica con foto de su chaco

El presidente Evo Morales publicó ayer en su cuenta de Twitter unas fotos de su chaco y su casa en el Trópico de Cochabamba.



“Hoy (ayer) visité la casita y el chaco donde he vivido. Me he reencontrado con los vecinos, amigos y compañeros de vida y lucha. Aquí rodeado por los árboles y los ríos, empezó el sueño de luchar por un cambio para todos los bolivianos y bolivianas”, decía el texto que acompañó a las imágenes

Muchas personas comentaron. La mayoría le expresó su apoyo y admiración. Frases como “Evo grande”, “orgullo de su origen”, “felicidades Evo”, fueron algunas manifestaciones de los internautas

También hubo pronunciamientos de rechazo a la publicación y de reclamo

Franz Rafael Barrios respondió al Presidente y publicó “Acomódala, el 22 de enero de 2020 dejarás la residencia presidencial de San Jorge”.

Opinión / Cochabamba