Falta de prevención, equipos y especialistas limitan la lucha contra el cáncer

En el Día Mundial contra el Cáncer exhortan al Ministerio de Salud impulsar estrategias de prevención y diagnóstico temprano.

Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y los pacientes del Hospital de Clínicas coinciden que la falta prevención, equipos y especialistas oncológicos limitan la lucha contra esta enfermedad en el país.

El día que le diagnosticaron cáncer de próstata, Marco de 65 años dudó de la versión de los médicos porque, otros profesionales, le dijeron que los problemas para orinar y los dolores en la espalda y cadera eran parte de un proceso “normal” a su edad. Pero los dolores y la sangre en la micción aumentaron y fue por eso que decidió recurrir al nosocomio miraflorino.

En el hospital le entregaron los resultados de sus análisis que revelaron la enfermedad. En un principio, desconocía la gravedad del mal por falta de información, pero luego, averiguando a través de los testimonios de otros pacientes, supo que solo le quedaba afrontar y luchar por su vida.

Cuando decidió iniciar con el tratamiento el 2018, en medio de la depresión y los fuertes dolores, la Unidad de Radioterapia fue cerrada por la Gobernación de La Paz por falta de equipos y especialistas. Entonces, esperó más de cinco meses y la enfermedad avanzó, ahora pese a que recibe sesiones de radioterapia diarias, su estado es crítico.

“Los dolores son muy fuertes y mi cabeza me da vueltas y vueltas. A veces quisiera irme nomás, los doctores me han dicho que la radioterapia es solo para controlar el dolor, pero sigo sufriendo. Cuando me han detectado el cáncer todavía tenía cura, eso me decían, pero no había atención y no tenía plata para ir a otro lado”, lamentó.

Don Marco cree que el cierre de Radioterapia hizo mucho daño a los enfermos oncológicos, que tuvieron que peregrinar por atención, mientras otros ya fallecieron.

Hasta ahora, esa unidad permanece cerrada porque sigue siendo acondicionada para el nuevo acelerador lineal que llegó el pasado mes de diciembre para remplazar a la bomba de cobalto.

Una de las preocupaciones de la Asociación de Personas con Cáncer de La Paz es la parte de los recursos humanos para operar el equipo porque Bolivia no cuenta con suficientes especialistas oncológicos, como los fisicomédicos. La Gobernación informó que se capacitará a un personal determinado por algunos meses.

La organización remarca que otro de los puntos débiles para la lucha contra la enfermedad es la falta de políticas de prevención y diagnóstico temprano para salvar vidas.

La Asociación pide a las autoridades promover estrategias a nivel nacional porque creen que hay una “epidemia” del cáncer, que es considerada la más temida y, además, tiene la percepción más alta de mortalidad en Bolivia, por encima de otras enfermedades crónicas como las cardíacas, diabetes e incluso el Sida, según una encuesta realizada por Opción Consultores e impulsada por Laboratorio Roche.

Cuidados paliativos es otro tema pendiente para afrontar el cáncer. Los pacientes piden que ese tipo de tratamiento sea incluido en los nosocomios públicos para dar “dignidad” y evitar que los pacientes “mueran de dolor” y en el “abandono”.

“Cuando haces quimioterapia o radioterapia todo el cuerpo te duele, ya no eres igual que antes. Los dolores son fuertes, el pelo se te cae, tus fuerzas te abandonan y al mismo tiempo quieres vivir y morir”, afirmó María, una paciente con cáncer de cuello cervicouterino.

La mujer relata que le detectaron la enfermedad en una etapa “muy avanzada” y pese que le extrajeron la matriz, el cáncer se propagó a otras partes de su cuerpo, que ahora le impide caminar con soltura y debe usar un par de muletas para trasladarse.

Ella se benefició de las radioterapias gratuitas que anunció el Gobierno en octubre y ahora busca hacerse sesiones de braquiterapia para seguir luchando por su vida y por sus dos hijos.

De acuerdo a la responsable del Programa de Lucha Contra el Cáncer del Ministerio de Salud, Sdenka Maury, desde el 31 de octubre a la fecha 114 pacientes se beneficiaron de las sesiones de radioterapia. De ese número, 36 finalizaron el tratamiento.

“Este año vamos a llegar a 800 personas, hasta el momento tenemos 114”, indicó la funcionaria, a tiempo de detallar que el 80% de los casos atendidos es de mujeres y el 20% de varones.

Las edades de los pacientes oscilan entre 16 y 59 años, y los beneficiados provienen de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.

Los tipos de cáncer que se atendieron son de cuello uterino, cavidad oral, tumores del sistema nervioso, retinoblastoma (cáncer de ojo), próstata y de mama.

