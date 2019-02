Fernando Costa: “Always volvió a primera para ser protagonista, no para pelear por el descenso”

El presidente de Always Ready tiene claro el panorama con el club. Dice que su objetivo principal es ganar la Libertadores aunque debe ir paso a paso. Está feliz por la respuesta de los hinchas en El Alto

Nataly Carrión – Julio César Lozada

Lidera uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol boliviano. Tras 27 años y de la mano de Ángel Fernando Costa Sarmiento, Always Ready retornó al fútbol profesional jugando en el estadio de Villa Ingenio, de El Alto, que está a 4.200 msnm. En esa ciudad de La Paz, ha originado un ‘terremoto’ de pasión que se refleja en las graderías cada vez que ‘la banda’ juega en casa. “Queremos ser campeones de la Libertadores”, se desafía el actual presidente Costa.

¿Cómo se palpita el fútbol ya estando en primera?

Con muchísima pasión, es un desafío importante que hemos asumido haciéndonos cargo de un club legendario, fundador del fútbol profesional y que nació en Miraflores, el barrio de toda mi juventud. Asumimos el reto por el cariño a este deporte, trazamos un objetivo ambicioso y avanzamos logrando sumar importantes empresas para que respalden el proyecto de contar con un tercer equipo de La Paz en la División Profesional. La verdad que estoy feliz de haber recibido tanto apoyo, empresas que han estado aportando sus recursos para empujarnos.

Cree que el principal objetivo del club es ganar la Libetadores. “Trabajaremos para eso”, sostuvo. Foto: APG

¿Hincha a pleno de Always o asume porque llega a la presidencia?

No, ¡hincha de Always! (sonríe). He vivido mi Juventud en Miraflores y todo miraflorino está vinculado a Always. En 1991 dejó de participar en la Liga y seguro que después toda esa gente estuvo apoyando a Bolívar o a The Strongest. En nuestro caso, somos hinchas de corazón del Always. Hoy compartimos este mismo sentimiento con muchos hinchas que nos lo hacen saber visitándonos al estadio de Villa Ingenio o en el Hernando Siles.

¿La brecha es amplia entre estar en la Asociación y en la División Profesional?

Cuando se asume un proyecto de semejante magnitud hay que hacerlo con el máximo del profesionalismo. Evidentemente hay una diferencia enorme en cuanto a la participación en el fútbol de asociación o de la misma Copa Simón Bolívar que tiene sus peculiaridades, con algunos estadios que no reunían las condiciones. Pero bueno, es ahí donde nos tocó competir. Tuvimos dos tropiezos anteriores, pero en este tercero y gracias a la experiencia que hemos obtenido, se pudo proyectar de forma exitosa la campaña de 2018.

¿Se triplica la responsabilidad estando en primera?

Por supuesto, las obligaciones son mayores y hay que formalizar cada una de las situaciones; una de ellas es que los contratos son públicos y de conocimientos de la FBF y de Fabol. Ese tipo de situaciones amerita mayor responsabilidad de parte de la dirigencia; creo que estamos por buen camino porque somos un club que no tiene deudas pendientes, además de tener una economía saludable. Como dirigentes vamos a trabajar para darle mayor solidez financiera a la institución.

¿Cuál es el objetivo este año?

Todos los equipos que ascienden a primera división tienen los mismos problemas. Tuvimos 15 días para conformar un equipo acorde a las circunstancias de primera división. Ha sido complejo poder fichar a futbolistas de la talla que lo hemos hecho, pero al final ha sido satisfactorio tener un plantel que seguramente con el transcurrir del campeonato se irá amoldando, engranando. Nuestra posición en este momento es coyuntural, hemos tenido que enfrentar a equipos que están en la cima de la tabla, además a los dos campeones de 2018. Las victorias van a llegar y esperamos seguir por esa senda.

Costa, junto a los periodistas de DIEZ Julio Lozada y Nataly Carrión en La Paz. El presidente de Always habló de la apuesta en menores que hay en el club. Foto: APG

Royal Pari dio un ejemplo de que en su primer año de profesional pudo lograr una Copa. ¿Ese es el objetivo o a dónde se apunta?

Eso, con seguridad. Ya lo decía y toda mi dirigencia también está en esa misma línea de que Always Ready ha vuelto a primera división para ser protagonista, no para estar peleando por no descender. Nosotros queremos ser protagonistas y vamos a buscar ser campeones, clasificarnos a una Copa internacional para que la ciudad de El Alto pueda albergar también partidos de estas características.

¿Cómo está el estadio de Villa Ingenio en El Alto?

Hemos trabajado con el gobierno de El Alto, al que por cierto estamos agradecidos como dirigentes por la apertura al club y a este proyecto. El estadio Municipal es un estadio moderno, que reúne todas las condiciones. Si bien faltan algunos detalles, hay el compromiso del gobierno municipal de concluir lo antes posible esos trabajos. En menos de 15 días ya estarán las divisiones de las curvas, rectas y preferencia. Se ha presentado dentro del POA de El Alto la conclusión del estadio y el mejoramiento de los accesos. Estamos seguros de que, con todo esto, vamos a homologar el estadio de Villa Ingenio para partidos internacionales.

¿Es Always Ready una institución sólida?

Sí, somos una institución sólida, que se sigue estructurando bajo un proyecto deportivo que viene acompañado, sobre todo, por la consolidación. Por supuesto que cuando asumimos este reto tomamos todos los detalles. Ameritaba una proyección adecuada, estamos activando las divisiones femeninas, consolidando los predios de a poco. Será una sede que brinde lo mejor para el equipo de primera, para las divisiones menores a la que le estamos dando especial apoyo. Hemos incorporado al profesor Óscar Villegas porque consideramos que en la cantera del club está el futuro de la institución.

¿Qué hace diferente a Always Ready?

Que somos un club que está encarando de forma distinta los desafíos; además de ser un club que cuenta con una dirigencia joven, con una mentalidad diferente, abierta, ‘marquetera’; es por ello que lo hemos convertido en el club más taquillero del fútbol boliviano y eso nos llena de satisfacción y orgullo. Estamos muy de cerca con la hinchada, haciendo un seguimiento total, inculcando a nuestros jugadores una excelente relación con los aficionados y eso creo que lo valoran mucho nuestros hinchas. Estamos haciendo cosas de diferentes formas y con el transcurrir de los años Always Ready será un referente del fútbol boliviano.

“Estamos trabajando bien con el Gobierno municipal de El Alto, al que por cierto agradecemos por el apoyo”, sostuvo Costa. Foto: APG

¿Cuánto de satisfacción sienten al ver el estadio lleno cada vez que juegan de local?

Es una gran satisfacción, es una respuesta al gran esfuerzo que hace la dirigencia en desarrollar acciones de marketing. Hemos estado apoyados también por la Universidad Tecnológica Boliviana a través de programas formativos tanto a nivel deportivo como dirigencial. Hay un proyecto bastante importante para formar tanto a dirigentes y profesionales que quieran desarrollarse en el sector deportivo.

¿Cómo se están moviendo previo a cada fecha?

Es un gran equipo que lidera mi hijo Andrés Costa y se suman Steven Díaz, Óscar Barrenechea, Luis Salazar, Miguel Medrano, Luis Latorre y otros. Es un grupo de nuevos dirigentes, jóvenes, con mentalidad diferente y eso, la verdad, es lo que nos gusta a todos.

¿Le tiene temor al fracaso dirigencial?

De ninguna manera. Es un desafío más, es un desafío que vamos a alcanzar de forma exitosa y el ejemplo de ello es lo que hemos logrado a través de este trabajo, con esta dirigencia, de que retorne a primera división, un grande de nuestro fútbol. No podía estar relegado un club con tanta historia, un club que ha sido un referente del fútbol boliviano. No nos olvidemos de la gira por Europa por más de 100 días que realizó Always en su momento. Yo decía por ahí, no quiero imaginarme la factura de esa campaña, por esos años (sonríe). Hoy, mantener un equipo por 100 días en Europa, puede costar la planilla de medio año en nuestro fútbol. En esos 86 años de historia han pasado dirigentes muy destacados, de primer nivel en el ámbito nacional, jugadores que han sido un referente y que han representado a la selección. No quisiera nombrar a uno específico para no cometer omisión, pero han sido muchos y eso nos llena de orgullo como hinchas de Always Ready.

¿Se subió bastante el presupuesto este año?

Habíamos tomado esa previsión. Gracias a todo el esfuerzo, no solo dirigencial, sino de las empresas que son el soporte de este gran proyecto es que hemos logrado ganarnos un prestigio. Somos uno de los pocos clubes que no tiene deudas con los jugadores ni con ningún colaborador. Creo que esa buena imagen ha sido importante para facilitar las negociaciones con jugadores de gran talla como los que hasta ahora se han fichado.

¿Qué le puede aportar Always al fútbol?

Hoy, se ha logrado despertar una pasión que estaba aletargada en el fútbol boliviano. Hay una nueva hinchada sobre todo en El Alto; se ha despertado una pasión diferente acompañada en todas las ciudades donde vamos, eso siempre se nos destaca. El hecho de que el equipo llene el estadio cada vez ha originado una repercusión internacional, agregado por el dato de que el estadio de Villa Ingenio está a 4.200 msnm.

Fernando Costa dijo que se pasó toda su juventud en el barrio de Miraflores. “Mi sentimiento es pleno por Always”, añadió. Foto: APG

¿Por qué se fue David de la Torre, el DT que los ascendió?

Como dirigentes le hemos brindado todo el apoyo a De la Torre, un apoyo importante en la Copa Simón Bolívar. Hemos alcanzado juntos el objetivo y luego hemos decididos darle continuidad en primera. Lamentablemente hubo diferencias de criterio y no hemos podido ponernos de acuerdo; ello derivó en la decisión de prescindir de sus servicios y abrir las puertas a un referente del fútbol boliviano como Julio César Baldivieso, que además fue DT de la selección nacional y uno de los pocos que ha dirigido también a una selección fuera de nuestro país.

¿Cuál es la línea trazada con Julio César Baldivieso?

Hemos coincidido en algunos criterios, sobre todo tácticos. Nos ha convencido y le hemos abierto las puertas para este proceso en el club. El tema de la disciplina fue también uno de los motivos por el que decidimos contratarlo, porque es estricto con este tema. En pocos días de trabajo, tuvo que amonestar a jugadores que han cometido faltas de indisciplina.

¿Cómo ve a la FBF y al fútbol en su conjunto?

Considero que el fútbol en Bolivia necesita un cambio, darle más dinamismo a la actividad futbolística. Tener estructura como la división femenina, las menores, convertirnos en dirigentes que apuesten por los chicos. Nosotros somos unos convencidos de que el futuro del fútbol boliviano está en las divisiones menores. De nada sirve invertir grandes cantidades de dinero en contratar técnicos de selección sino tenemos una estructura sólida desde abajo.

¿Always Ready trabajará de la mano de la FBF por esos cambios?

Por supuesto; desde que hemos asumido este nuevo proceso en 2015 hemos decidido ser protagonistas tanto a escala dirigencial y futbolística. Estamos siempre prestos a aportar ya sea con ideas, proyectos y hasta con recursos para que el fútbol boliviano mejore.

¿Qué se tiene que lograr para decir misión cumplida?

Queremos ver a Always Ready no solo institucionalmente bien establecido, siendo una institución sólida, sino también soñamos con verlo campeón de la Copa Libertadores de América… y vamos a trabajar para eso.

Fuente: diez.bo