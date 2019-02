Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el viernes 15 de febrero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No te dejes impresionar por esa persona que insiste en conquistarte, conócelo bien antes de aceptarlo porque su carácter no es lo que parece y traería muchas complicaciones a tu vida afectiva, piénsalo. Gozas de condiciones creativas y hoy las explotarás. Número de éxito, 16.



TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Cuidado con lo que dices, hoy podrías complicar tu situación sentimental con promesas que no podrás cumplir, la discreción y el tacto te garantizarán tranquilidad. Tus compañeros respetarán tu posición y dejarán de inmiscuirse en tu trabajo. Número de éxito, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Personas que creías de confianza harán comentarios que te ocasionarán problemas sentimentales, hoy descubres a tus verdaderos amigos y te alejarás de quien no te conviene, el amor será tu refugio. Hoy la pereza podría hacerte una mala jugada, no te conviene dejar cosas de lado. Número de éxito, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Un encuentro con alguien con más experiencia que tú en cuestiones sentimentales te ayudará a entender mejor a tu pareja y a sobrellevar el mal momento sin perder la paciencia. Una visita te trae noticias gratificantes acerca de un proyecto nuevo. Número de éxito, 17.



LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La negatividad que provoca discusiones en tu relación afectiva se aleja al fin, hoy estarás rodeado de atenciones y cariño que te harán olvidar los malos momentos. La investigación y el estudio serán tu fuerte, tu desenvolvimiento será óptimo. Número de éxito, 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sentimientos intensos del pasado vuelven a ti llenándote de nostalgia, pero serán sólo recuerdos pasajeros, el amor que quieres ya está contigo. Una persona mayor muy querida será quien te apoye económicamente. Número de éxito, 14.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Encontrarás el amor donde menos imaginas, la reunión a la que asistirás por compromiso traerá novedades maravillosas a tu vida sentimental. Hoy actúas con autoridad y decisión, obtendrás resultados formidables. Número de éxito, 13.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás rodeado de un grupo variado y alegre, pero cuidado con ilusionarte con las promesas de personas que apenas conoces, diviértete y espera, el amor llegará en su debido momento. Tu experiencia en los negocios te será de mucha utilidad en una nueva inversión. Número de éxito, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy sensible y tolerante, no necesitarás palabras para entender las preocupaciones y el estado emocional de la persona que amas, tu apoyo lo reconfortará. Hoy estarás muy innovador y lleno de ideas, sigue adelante. Número de éxito, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Conoces personas interesantes que te contagiarán su positivismo, y te ayudarán a salir de la situación emocional inestable en la que te encuentras, la ilusión volverá a tu vida. Debido a tu impaciencia puedes dejar un trabajo inconcluso, ten calma. Número de éxito, 20.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Algunas reacciones de la persona que quieres te hacen dudar de su amor, tienes una poderosa intuición, pregúntale a tu corazón, hallarás las respuestas y la tranquilidad. Hoy superas los avatares de tu rutina laboral y logras divertirte con tus actividades. Número de éxito, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El amor te sonríe, pero debes controlar tus impulsos posesivos que podrían ocasionarte problemas y perjudicar tu tranquilidad. Tus propósitos económicos van tomando rumbo, hoy consigues el préstamo tan ansiado. Número de éxito, 10.

