Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo

Conoce lo que te depara el tarot en el horóscopo gratis de Josie Diez Canseco, del día de hoy, domingo 10 de febrero.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Has dedicado más tiempo a tus asuntos personales que al amor, hoy reviertes esa situación, tendrás atenciones y detalles especiales con la persona que amas, le darás prioridad a sus sentimientos y deseos. Número de éxito, 15.





TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: El amor te dará momentos tiernos y maravillosos el día de hoy, no lo arruines con celos y reclamos injustificados, la confianza y comunicación te ayudarán a conservar tu bienestar. Número de éxito, 21.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Buscas tranquilidad y aire puro, alejarte de situaciones estresantes mejora tu ánimo, tus problemas ya no te parecerán tan agobiantes, hoy encuentras soluciones para tus asuntos familiares y sentimentales. Número de éxito, 8.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Preferirás estar solo para aclarar tus ideas y sentimientos, pondrás en una balanza lo que quieres y lo que sientes, hoy tomarás una decisión sintiéndote seguro de que es lo mejor para ti. Número de éxito, 10.







LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Las penas quedarán en el pasado, hoy tendrás una actitud positiva que atraerá cosas buenas a tu vida, estarás rodeado de afecto y alguien que conocerás despertará ilusiones en tu corazón. Número de éxito, 3.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Cuida tus palabras hoy, tus comentarios pueden ser malinterpretados y te pondrían en problemas con tu pareja, solo déjate llevar por el amor que sientes y no hables sobre temas delicados. Número de éxito, 9.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: La pasión está confundiendo tus sentimientos y no sabes que hacer, hoy estarás pensativo tratando de encontrar salidas, tómate tu tiempo antes de decidir, la reflexión trae claridad y paz a tu corazón. Número de éxito, 7.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Sentimentalmente te va muy bien pero hoy surgirán malos entendidos provocados por terceras personas, aunque será un disgusto pasajero te molestará, al final del día la reconciliación será apasionada. Número de éxito, 20.





SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Cuidado con lo que digas, sin querer podrías herir los sentimientos de la persona que amas, expresa tus desacuerdos con tacto y lograrás cambios positivos. Número de éxito, 19.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estarás ocupado resolviendo asuntos que por falta de atención se estaban complicando, pero no dejarás de lado la invitación de alguien que te interesa mucho. Número de éxito, 11.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Dedicarás gran parte del día a resolver problemas y tomar decisiones sobre temas familiares, encuentras en tu pareja el apoyo y los consejos que te ayudarán a sentirte más enamorado. Número de éxito, 6.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Te sentirás triste sin tener ningún motivo, pon de tu parte y déjate llevar por el cariño del ser amado, su comprensión y cuidados lograrán mejorar tu ánimo. Número de éxito, 4.

Fuente: www.whatthegirl.com