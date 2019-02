Jujuy aprueba cobro de salud a extranjeros y en Bolivia hay pesar

La nueva disposición, cuando entre en vigencia, afectará a miles de bolivianos, especialmente de Tarija y Chuquisaca, que acuden a esa provincia del vecino país en busca de atención médica gratuita

La aprobación de la Ley N.º 6.116 de Creación del Sistema Provincial de Seguro de Salud para extranjeros en Jujuy (Argentina) cayó como un balde de agua fría en Tarija, debido a que muchos de sus pobladores son los que acuden a los hospitales públicos de esa provincia del vecino país.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Rubén Morales, cumplió con su advertencia de hacer aprobar una norma en una carta abierta y después de no escuchar una respuesta del presidente Evo Morales.

Según estimación del asesor de empresas en salud, Ricardo Reales, unos 80.000 bolivianos llegan al año a la capital jujeña en busca de una atención médica especializada en los hospitales públicos y clínicas privadas.

Muchos bolivianos acuden a los hospitales públicos, como Pablo Soria, San Roque y el Materno Infantil Héctor Quintana, para una consulta externa o para seguir con su control de su tratamiento médico.

Wálter Aguilera, trabajador del sector eléctrico en Tarija, dijo que con esta normativa ya no será como antes, ya que no se pagaba por la consulta externa, los medicamentos, la hospitalización o por la cirugía. “Yo estuve internado en el hospital Pablo Soria por una dolencia en la cabeza y el corazón, no pagaba por estas prestaciones, solo lo hacía si no había algún medicamento”, dijo.

Similar criterio tiene Ariel Zutara, quien fue operado por un tumor en el maxilar izquierdo en el hospital Pablo Soria. Dijo que no le cobraron por su internación ni otros servicios, pese a que estuvo hospitalizado una semana. Solo pagó un monto por un material quirúrgico y un fármaco que no había en el centro.

El líder vecinal Edwin Rosas aseguró que los tarijeños serán los más perjudicados con la aprobación de la ley. “Esto es un tirón de orejas para las autoridades de la Cancillería boliviana que se ven obligadas a recomponer la relación bilateral con Argentina, porque no se puede perjudicar a los enfermos que van al vecino país”, expresó.

El detonante de esto es por la dolorosa experiencia que pasó el joven jujeño Manuel Vilca, a quien le pretendían cobrar $us 10.000 por una operación en la parte lumbar en un hospital de Cochabamba, después de sufrir un accidente de tránsito el 8 de diciembre de 2018.

Caluroso debate

Durante el debate legislativo, diputados de la oposición calificaron la nueva ley de “retrógrada, xenófoba e inconstitucional”, que ataca a un “sector vulnerable que son los inmigrantes”; sin embargo, otros la justificaron al señalar que la ley busca promover la igualdad de trato. Además, autoriza al Ejecutivo a realizar convenios de reciprocidad en otros países, de modo que los argentinos cuando viajen al exterior tengan el mismo trato que se da a los extranjeros en Jujuy.

UN CONVENIO DE RECIPROCIDAD PUEDE DEJAR SIN EFECTO LA NUEVA NORMATIVA, AFIRMA EL MINISTRO DE SALUD DE JUJUYEl ministro de Salud de la Gobernación de Jujuy, Gustavo Bouhid, anticipó que podría dejarse sin efecto el cobro a los extranjeros por la atención de salud si se concreta el convenio de reciprocidad con el Gobierno de Bolivia.

Bouhid se comunicó ayer mediante videoconferencia con autoridades de la Cancillería boliviana para hablar del tema y le respondieron que en Bolivia está cambiando el sistema de salud y que están dispuestos a suscribir el convenio.

Desde hace un año que demora su firma, pese al compromiso del presidente Evo Morales, que en su momento mostró su voluntad de hacerlo. “Estimo que ahora se va a llegar a un acuerdo. Si se logra la reciprocidad, no tenemos la necesidad de aplicar el cobro a los bolivianos por la atención de salud. Tenemos la participación de Cancillería y Ministerio de Salud de la Nación, la Gobernación no está sola”, afirmó Bouhid, desde su despacho en San Salvador de Jujuy.

El convenio de reciprocidad de salud propuesto por la Gobernación de Jujuy permitirá realizar acciones conjuntas para disminuir las tasas de rabia canina y humana en Bolivia, además de combatir otras enfermedades, y la validez de los títulos médicos en ambos lados y la capacitación permanente.

