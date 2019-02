La condena al Chapo no será suficiente

Es una pena que el Chapo sea condenado en Estados Unidos y no en México, en donde ha sembrado miedo y corrupción. Después de que que lograra escapar dos veces de cárceles de máxima seguridad, el gobierno mexicano reconoció que sus instituciones no tenían el poder suficiente para retenerlo y lo extraditaron a su vecino del norte. Por lo tanto, los cargos en su contra se enfocaban principalmente en sus actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y no en el asesinato de mexicanos.