La hermana de Mark Zuckerberg dejó su trabajo en Facebook cansada de “ser la única mujer en la empresa”

“Creo que somos muy jóvenes e idealistas en ese momento en que estamos creando estos … Recuerdo que pensé: ‘Oh, Dios mío, les hemos dado una voz a todos’, y nos estamos despertando y sintiéndonos tan emocionados por eso”, dijo la hermana de Mark Zuckerberg sobre la función también llamada Facebook live que llegó a todo el mundo en 2016.

Y agregó “realmente no fue hasta años más tarde, con muchas cosas que veo en el mundo, que me desperté y dije: Oh, Dios mío, les hemos dado una voz a todos“, sobre la categoría de la red social que permite a los usuarios publicar videos en vivo desde sus dispositivos móviles.